Fox Channel DESAPARECE; ahora será Star Channel por decisión de Disney

El momento ha llegado, el popular Fox Channel ya no formará parte de la lista de canales de televisión en Latinoamérica y otros países. En su reemplazo llegará Star, un canal que ha sido creado por la compañía Disney.

Y es que cuando la famosa casa de Mickey Mouse compró de 20th Century Fox, en realidad no compró el nombre de la marca, es decir, Fox. Por lo cual, Disney vió esto como la oportunidad de darle una nueva cara a este canal. Además, Star+ será una nueva plataforma que será una extensión de Disney Plus.

Con ello, la famosa empresa espera que Disney no sólo tenga contenido para niños, sino para adolescentes y adultos. Será el lunes 22 de febrero que finalmente dejaremos de ver el nombre de Fox en el canal, y ahora será Star.

El contenido de Fox seguirá siendo el mismo en Star

Algo que le preocupaba a los fans del canal era si las producciones iban a cambiar, pero al parecer la modificación del nombre no afectará el contenido, así lo informó Gonzalo Fiure, el jefe de Entretenimiento General de la marca.

Fox se despide de la televisión, aunque su contenido seguirá siendo transmitido/Foto: Twitter

“Los canales abiertos de Fox y los siete canales Premium tendrán el nuevo nombre”, dijo el ejecutivo, y agregó: “No va a haber ningún cambio en la lista de programación y los números de los canales se mantendrán en cada uno de los cableoperadores”.

“Les voy a dar un ejemplo, ahora Star Channel va a seguir emitiendo Los Simpson, la serie The Walking Dead-que llegará con su décima temporada a la TV dentro del nuevo nombre- o 911; así como Star Pemium mantendrá series como Outlander o This is Us”, explicó.

“Y las películas taquilleras de nuestros estudios y de otros para mantener el protagonismo de los filmes en la programación. Este cambio se complementará con Star+ que será una plataforma de streaming con entretenimiento general y deportes, que llegará en junio de este año”, reveló Fiure.

Ahora el público será el que deba acostumbrarse a dejar de llamar “Fox” al canal “Star”. ¿Crees que esta fue una buena decisión de Disney? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!