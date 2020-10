Fotos inéditas de Eduardo Palomo antes de morir ¡Impactante!

“Juan del Diablo”, de la telenovela Corazón salvaje, no pudo ver a su primogénita crecer, pues su protagonista Eduardo Palomo murió a causa de un paro cardíaco fulminante.

En ese momento su hija mayor apenas tenía cinco añitos, ahora, Fiona Palomo, hija de la también actriz Carina Ricco, celebra su cumpleaños 22, como toda una adulta que da pasos gigantes en el medio artístico, siguiendo la carrera profesional de sus padres.

Para su festejo, la madre de la joven, recordó la infancia de Fiona con varias fotos inéditas de la niñez en la que se le puede ver a la actriz cuando era una pequeña sonreír en los brazos de Eduardo Palomo.

Las fotos jamás habían sido vistas y cautivaron a todos los seguidores del fallecido famoso.

“Hoy (14 de octubre), hace 22 años me convertiste en madre y en la mujer más feliz del universo. Has sido amiga, compañera, hija, guerrera, la razón de mi lucha y la luz de mi camino. Te amo y admiro tanto mi corazoncito, estoy muy orgullosa de ti. Eres un ser sensible, lleno de fuerza y talento. Generosa y especial”, escribió la madre de Fiona en una publicación de instagram que se hizo viral.

La hija de Eduardo Palomo participó en la versión mexicana de la serie Gossip Girl, que se llamó Gossip Girl Acapulco. Desde entonces ha seguido su carrera en la actuación con personajes como “María” en la serie Control Z y una participación en la película, “Ligando Padre” junto con Mauricio Ochmann.