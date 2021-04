Fotos de Henry Cavill con su novia enloquecen internet

Henry Cavill fue visto por primera vez con su nueva novia rubia. El actor, de 37 años, sonrió y tomó de la mano a su nueva amada mientras caminaban por Londres con su querido perro Kal. Henry lució una figura casual con una chaqueta encerada y jeans para la salida discreta. ¡Las fotos de Henry Cavill con su novia han enloquecido a todos!.

La estrella de Superman combinó el look con jeans azules y se puso un gorro. Henry optó por usar una mascarilla azul marino para la caminata. La novia del actor, mientras tanto, optó por un look completamente negro que constaba de un cuello de tortuga y jeans rotos. La pareja apareció derramando miel mientras se tomaban de la mano y se miraban felices durante un romántico paseo por el parque.

El rompecorazones Henry ha salido con varias estrellas femeninas. El actor se separó de la doble de acrobacias Lucy Cork en 2018, después de un año de estar saliendo. Anteriormente estuvo vinculado con Kaley Cuoco de Big Bang Theory en 2013. Sin embargo, la pareja solo salió por un par de semanas. Si quieres saber más sobre Henry Cavill... sigue leyendo...

Superman cambió la vida de Henry Cavill

Cavill contó a la prensa como Superman cambió su vida:

"No tenía a nadie siguiéndome hasta que conocí a Superman"

"He estado en este negocio durante 20 años y toda mi vida podría ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. No había habido una foto mía de paparazzi hasta hace siete meses. El reconocimiento ha sido una locura".

También ha tenido relaciones con Tara King (2015 - 2016), Marisa Gonzalo (2014 - 2015) y Gina Carano (2012 - 2014). Henry estuvo comprometido anteriormente con la jinete profesional de saltos Ellen Whitaker, pero se separaron en 2011, poco después de la propuesta. Y la apariencia llamativa del actor, así como su físico cincelado y musculoso, le han valido el papel principal en películas de acción como Superman reboot Man Of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017).

El actor reveló previamente que su asombrosa pérdida de peso de un 'niño regordete' a un galán de Hollywood fue estimulada por un director de casting de James Bond. En una entrevista con la revista Men's Health, Henry dijo que estaba motivado para perder peso después de que el director de la película, Martin Campbell, lo tildara de "un poco gordito".

¿Henry Cavill tenía sobrepeso?

La estrella de Superman admitió que en última instancia está agradecido por su honestidad, porque no tenía idea de cómo entrenar o hacer dieta antes de escuchar el comentario.

"Probablemente podría haberme preparado mejor, recuerdo que el director, Martin Campbell, dijo:"Te ves un poco gordito, Henry", dijo el actor.

No sabía cómo entrenar ni hacer dieta y me alegro de que Martin haya dicho algo, porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar '. En la sincera entrevista, Henry admitió que se burlaban implacablemente de su peso como en la escuela.

El actor fue acosado cuando era niño y la situación empeoró cuando, a los 13 años, llegó a la mitad del primer trimestre en Stowe, una de las escuelas públicas más prestigiosas de Gran Bretaña, donde las tarifas superan las 9,000 libras esterlinas por trimestre.

"Yo era un niño regordete, podría muy bien haber seguido el camino de aceptar mi suerte en la vida y decir:" Supongo que no voy a hacer nada", dijo Henry.

'De hecho, me ayudó a sobrevivir, incluso a los niños que a veces eran desagradables conmigo y disfrutaban aplastándome; cuando terminaba una obra, decían: "Vaya, eres realmente bueno", y yo estaba como, "Está bien, aquí es de donde saco mi fuerza".

Henry Cavill sufrió bullying en la infancia

Henry, quien reveló que lo apodaban 'Fat Cavill', se sintió marginado desde el principio y lloraba por teléfono tres veces al día a sus padres porque extrañaba mucho su hogar.

La estrella de Man From U.N.C.L.E habló anteriormente sobre las crueles burlas en el patio de recreo que experimentó en la escuela privada.

Dijo que un compañero de clase incluso señaló que sus 'rollos de grasa' parecían tener 't ** s'.

"Solían llamarme Fat Cavill", le dijo Henry a Men's Fitness en 2015. "De hecho, tenía rollos de grasa encima".

'También me llamaron' limón ', un tipo que no llega a ninguna parte con las chicas'. Al interpretar papeles tan icónicos, Henry le dijo a la publicación que no quería ser un 'Geralt regordete' o la imagen de un 'Superman gordo'.

Henry dijo que no cree que sea un 'dios dorado', pero está orgulloso de cómo ha logrado transformar su físico y ella los kilos de más. El entusiasta del fitness agregó que obtiene un impulso adicional de confianza cuando se quita la ropa 'frente a tu pareja' y le dicen "¡te ves genial!".

