Fotos de la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

La boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo sigue causando revuelo en las redes sociales, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que el actor mexicano reveló de aquella ocasión que se "casó" con la actriz de telenovelas, aunque nunca compartieron fotos de aquel enlace nupcial.

Durante una reciente entrevista que concedió a Yordi Rosado para su programa de YouTube, el actor de "No se aceptan devoluciones" rompió el silencio sobre el escándalo que protagonizó con la mamá de José Eduardo Derbez, y cómo surgió su historia de amor con Ruffo.

Anteriormente te compartimos que debido a la entrevista, Ruffo lanzó mensaje tras revelaciones de Derbez, aunque no confirmó si la publicación estaba dirigido a su ex, lo que ha dejado intrigados a los usuarios con respecto a que los actores no tienen ningún contacto.

¿Fue real la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez y su ex esposa, Victoria Ruffo

El productor mexicano le confesó a Yordi que el romance con la actriz duró algún tiempo, pero la relación se descompuso cuando la famosa le dijo que estaba embarazada, por lo que el famoso quería que la relación funcionará por el bienestar de su hijo.

Derbez comentó que la famosa le propuso casarse, por lo que fingieron una boda falsa, incluso el famoso reveló que compraron unos anillos para aparentar que sí se casaron. Por su parte, Ruffo dijo en una entrevista que le dolió cuando Derbez le confesó que la boda fue falsa.

Por otro lado, Eugenio Derbez le mencionó a Yordi Rosado que la boda falsa fue en un hotel de la CDMX, recordó que con una grabadora pusieron la marcha nupcial, de igual forma su representante llegó con el vestido de novia y se lo amarraron a la actriz con un masking tape.

¿Cómo es la relación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez y Victoria protagonizaron varios escándalos

Tras la polémica separación, los actores protagonizaron momentos escandalosos, pues el famoso aseguró que la actriz no le dejaba ver a José Eduardo, incluso le quitó la patria potestad, incluso en una entrevista que concedió a su hijo para su canal de YouTube, expresó que no tiene una buena relación con su ex.

Luego de que la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fuera falsa, los actores se han enfocado a sus familias, pues el famoso se casó con Alessandra Rosaldo, mientras que Victoria Ruffo se casó con Omar Fayad, actual gobernador del estado de Hidalgo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!