Fotos de Lana Rhoades embarazada dejan tristes a sus fans

Ni siquiera fueron varias fotos de Lana Rhoades embarazada sino una sola la cual ha provocado una serie de reacciones de los fans de la joven de 24 años y todo porque anunció su embarazo.

Evidentemente en La Verdad Noticias nos hemos dado a la tarea de localizar las fotos de Lana Rhoades embarazada sin embargo hasta el momento no hay alguna que indique su estado de gravidez ya que de acuerdo al ultrasonido el bebé aún es muy pequeño para que el embarazo se note.

Pero, si no conoces ¿Quién es Lana Rhodes?, la leyenda en la industria de cine para adultos, ingresa a este enlace para saber más de ella. Por ahora nos centraremos en los detalles de su embarazo.

Al parecer, el pasado 1 de junio de 2021 la actriz de cine para adultos, Lana Rhoades, también conocida como Amara Maple acudió al centro médico donde comprobó por medio de un ultrasonido que estaba embarazada.

Todo parece indicar que de acuerdo a las fotos de Lana Rhoades embarazada, pasa por las 7 semanas de gestación, esto por su ecografía que mostró en la cuenta de Instagram de la actriz porno, donde señala que el feto mide 9.8 centímetros con una fecha próxima de nacimiento para 13 de enero de 2022.

Así anunció Lana Rhoades que estaba embarazada.

¿Quién es el padre del hijo de Lana Rhoades?

Las fotos de Lana Rhoades embarazada no dan señales de quién es el padre de su bebé.

Como era de esperarse, los fanáticos de Lana Rhoades comenzaron a preguntarse quién es el padre del hijo o hija de Lana Rhoades, ya que su última pareja conocida fue con el famoso Mike Majlak, quien es un actor estadounidense conocido por su papel de Micro-Influencer.

La relación entre ambos inició en 2020 sin embargo para el mes de febrero anunciaron que se habían separado, por lo cual Lana dijo que el motivo fue el tema de vivir juntos. "Me dijo que se iba a mudar conmigo", pero al parecer Majlak supuestamente rompió con Lana el día que se suponía que iban a vivir juntos.

Ahora bien, luego del anunció de estar en la dulce espera la joven actriz de cine para adultos reaccionó con una broma en la que sugirió que solo confesaría quien es el papá con una prueba de ADN, así lo mencionan algunos medios, aunque como mencionamos no hay fotos de Lana Rhoades embarazada.

¿Rhoades sigue trabajando en el cine porno?

Luego de que circularon fotos de Lana Rhoades embarazada muchos se preguntan si continúa en la industria porno.

Corría el año de 2016 cuando una jovencita se lanzó al estrellato del cine para adultos, pero en 2018 con una carrera en ascenso Lana Rhoades anunció que se retiraba de las producciones sexuales.

A diferencia de otras actrices pornos, la declaración de Rhoades sobre su retiro fue anunciado en su cuenta de Twitter y AdultDVDTalk, que en ese momento aún no era definitiva, pero dijo que se había contagiado de tricomoniasis, candidiasis y vaginosis bacteriana.

Además, su entonces agente, Mark Spiegel no tuvo reparos en hacerla trabajar de todos modos mientras estaba enferma y deprimida. Por lo que ella lamentó al decir: “Quiero una vida real” agregando “levantarte cada mañana para que te lleven en coche hasta un set de rodaje porno para tener sexo con un extraño no es vida. No puedo hacerlo más”.

No obstante, a pesar de que su marcha parecía definitiva, Lana reabrió hace poco su cuenta de Twitter y empezó a hablar de la posibilidad de realizar algo así como una semirretirada, dedicándose solo a escenas lésbicas y bailar en clubes de striptease.

Pero ahora con la publicación de fotos de Lana Rhoades embarazada, parece ser que este nuevo objetivo estará pospuesto por un periodo mientras nace el pequeño.

