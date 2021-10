Fotos de Kim Kardashian embarazada

Las fotos de Kim Kardashian cuando se embarazo de dos de sus cuatros hijos no fueron sus mejores momentos. A pesar de que parece disfrutar al máximo la maternidad, la estrella de reality shows ha dejado claro que no vivió sus esperas como le hubiera gustado y a diferencia de lo que comparten millones de mujeres, para ella no fue una etapa agradable en su vida.

Fue en el 2012 cuando Kim Kardashian anunció que estaba esperando su primer hijo con su entonces esposo, Kanye West, posteriormente la celebridad confesó que no le gustó ni tantito estar embarazada.

Si deseas conocer cómo lucen los hijos de Kim Kardashian, a continuación La Verdad Noticias te comparte las mejores fotos a lado de sus pequeños, así como sus fotos cuando era joven.

Fotos de Kim Kardashian y sus hijos

Kim Kardashiany sus hijos

Las fotografías de Kim Kardashian a lado de sus 4 hijos demuestran el gran amor que les tiene. Kim dio a luz a sus dos primeros hijos, y la pareja, conformada en ese entonces por Kim Kardashian y Kanye West, dio la bienvenida a su tercero y cuarto, rentando el vientre de otra persona.

Si bien no se sabe mucho de los más pequeños, en realidad no han sido escondidos del público. Al contrario, Kim Kardashian siempre está compartiendo fotos de sus retoños.

Kim Kardashian y familia

Fotos de Kim Kardashian y su esposo

Kim Kardashian y Kanye West

Las fotografías de Kim Kardashian en redes sociales a lado de su ex esposo, Kanye West, se hicieron notar en lo que duró su matrimonio. A pesar de los intentos que Kim Kardashian y Kanye West hicieron por salvar su matrimonio, este ha llegado a su fin.

Diversos reportes señalan que la socialité presentó formalmente la demanda de divorcio para disolver su relación con el rapero, con quien tuvo un matrimonio de más de seis años y cuatro hijos en común.

Kim Kardashian y Kanye West

Fotos de Kim Kardashian de joven

Kim Kardashian joven

Hoy en día, la fotos de Kim Kardashian como multimillonaria y una de las mujeres más poderosas del mundo son tendencia en el medio, sin embargo, hubo un tiempo en el que Kim era prácticamente una desconocida, sus fotos de joven lo pueden demostrar, te compartimos algunas.

Kim Kardashian de joven

