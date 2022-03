Fotos de Eduin de Grupo Firme

Fotos de Eduin Caz de Grupo Firme

Eduin de Grupo Firme es uno de los cantantes más jóvenes y exitosos que hay en el medio artístico actualmente. Eduin Caz comenzó a mostrar interés por la música, industria en la que despuntó desde hace algún tiempo junto a Grupo Firme.

Al salir de la preparatoria, Eduin comenzó a estudiar la carrera de Mercadotecnia, la cual él mismo costeó. Fue en 2014, cuando con un grupo de amigos decidió unir su talento y formaron Fuerza Oculta, que después se convirtió en Grupo Fuerza, y posteriormente fue conocido como Grupo Firme.

Si deseas conocer las mejores fotografías de Eduin Caz de Grupo Firme, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuál es la edad de este joven cantante, así como su instagram para que puedas seguir todas sus presentaciones.

¿Cuántos años tiene Eduin de Grupo Firme?

Fotos de Eduin Caz

Eduin Caz nació el 30 de julio 1994, por lo que actualmente tiene 27 años. Su sencillez, talento y cercanía con sus fans han convertido a Eduin Caz en toda una figura en el mundo del espectáculo, pues todo lo que comparte en sus redes sociales suele visualizarse de manera casi inmediata.

Fotos de Eduin Caz

Sin embargo, el camino para lograr dicha situación no fue fácil, pues él mismo ha reconocido que pese a que no vivió en la pobreza, la situación económica de la familia de Eduin Caz, durante su niñez no era holgada.

Eduin de Grupo Firme y su esposa

Esposa de Eduin Caz

La esposa de Eduin Caz y el famoso cantante se conocieron hace 12 años cuando ambos aún eran adolescentes y estudiaban en la misma escuela. En 2015 decidieron contraer matrimonio y al poco tiempo tuvieron a su primer hijo llamado Gerardo y en 2020 nació su hija Geraldine.

Instagram de Eduin Caz

En el instagram de Eduin de Grupo Firme podrás encontrar todos los eventos, proyectos y momentos que el cantante pasa a lado de sus compañeros y su familia. En total esta red social cuenta con un total de 6.3 millones de seguidores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!