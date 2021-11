Fotos de Britney Spears joven

Britney Spears joven fue reconocida como cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense. El primer álbum la colocó como la solista adolescente más vendida.

Britney Jean Spears nació en McComb, Misisipi; 2 de diciembre de 1981, comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales. Después adquirió fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club (1992).

Si deseas conocer más acerca del éxito Baby one more time de Britney Spears y los inicios de su carrera como cantante famosa, a continuación La Verdad Noticias te comparte más datos acerca de su biografía.

Medidas de Britney Spears joven

Medidas de Britney Spears

Las medidas del escultural cuerpo de la princesa del Pop son 90-65-88. Cuenta con una estatura de 1.63 metros y peso aproximado de 53 Kilos. Britney lució su figura con un bikini en la playa, ¡No te lo pierdas!

¿Cuándo empezó Britney Spears su carrera?

Inicios de la carrera de Britney Spears

En 1997 firmó con Jive Records y dos años más tarde lanzó su álbum debut, Baby One More Time, el álbum más vendido de una solista adolescente. En el 2000 Britney lanzó su segundo álbum, “Oops!... I Did It Again”, que vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos.

Los especialistas la acreditaron como la principal fuerza impulsora detrás del renacimiento del pop adolescente a finales de la década de 1990 y la catalogaron como la mejor artista adolescente de todos los tiempos antes de cumplir los 20 años, por lo que la honorificaron con el título de la «Princesa del Pop».

¿Cuál es la edad de Britney Spears?

Edad de Britney Spears

Britney Spear nació el 2 de diciembre de 1981, por lo que actualmente está a una semana de cumplir 40 años. Conoce la trayectoria de Britney Spears joven en redes sociales, hasta la actualidad.

