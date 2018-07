Fotografías en minitanga de Conductora de Fox Sports se vuelven virales

Las redes sociales han sido víctima de la escultural figura de la conductora Erika Fernández, quien deleitó a sus seguidores de Instagram con una candente instantánea en la que lució sus impresionantes curvas en una diminuta tanga, y en cuestión de segundos la foto se hizo viral en varias plataformas dígitales.

La sensual presentadora de Fox Sports Erika Fernández es una de las mujeres más populares del canal deportivo, pues dentro y fuera de la pantalla cuenta con un gran número de fanáticos.

Cabe destacar que Erika Fernández aseguró durante una entrevista que cuando debutó en el programa Lo Mejor de Fox Sports, en 2014, desconocía mucho sobre el medio:

Al principio no sabía mucho de deportes, pero de a poco me fueron enseñando y fui aprendiendo. Igual, nunca he querido pasar por experta. Soy más una aficionada que disfruta del deporte”.