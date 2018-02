Fotografía íntima de integrante de Venga la Alegría viraliza las redes

A Jenny integrante de Venga la Alegría no le ha ido nada bien este 2018, ya que recientemente la acusaron de ser una "roba marido", por una una madre de familia, quien contó lo que ella hizo con su marido, quien trabaja con Jenny en la obra de teatro Hoy no me puedo levantar y ahí inició todo. Pero ahora se encuentra nuevamente en el centro del huracán.

Una fotografía en paños menores por parte de Jenny se apoderó de todas las redes sociales. La bailarina al parecer fue expuesta, esto como venganza de lo sucedido.

La sensual Jenny aparece en una tina de baño en medio de espuma cubriéndole la intimidad, mientras ella da la espalda.

Aunque la fotografía fue publicada por la misma Jenny, varios seguidores la compartieron en las redes haciendo a lución a la "roba marido" que representa.

Y a todo esto no se podían olvidar los comentarios negativos y obscenos por parte del público.

"Qué puedes decir si quitas maridos", "Sí es una zo#¢a, neta", "Qué mal te ves exhibiéndote así", "Ya me imagino qué habrá pasado en ese jacuzzi", le dicen a Jenny y ya comienzan las sospechas sobre quién le tomó foto.

La verdad el programa matutino Venga la Alegría, se ha caracterizado por no ser polémico entre sus integrantes pero está vez no fue así.

