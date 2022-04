Foto filtrada de Silvia Pinal causa indignación por esta razón

Cibernautas piden a la familia de la actriz que ya no la expongan en público y la dejen descansar.

Silvia Pinal se convirtió en tema de conversación en el mundo digital luego de que el periodista Alberto Peláez compartiera una fotografía en Twitter para promocionar su próxima entrevista con la veterana actriz. Sin embargo, él no esperaba que dicha imagen hiciera enfurecer a más de un cibernauta.

En la imagen podemos ver al destacado periodista entrevistando a la matriarca de la Dinastía Pinal desde su propia casa en la colonia del Pedregal en la Ciudad de México. No obstante, el detalle que le pareció indignante a más de uno es que su aspecto no era el mejor, lo cual reforzó los rumores que aseguran que ella ya no está en condiciones para salir en público.

El periodista Alberto Peláez compartió una indignante foto de la actriz, misma que eliminó minutos después.

Ante la ola de críticas y con el fin de evitar que la situación se saliera de control, Alberto Peláez optó por eliminar la imagen de su perfil y hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Lamentablemente para él, el sitio Revista Cultura Pop logró obtener una copia para denunciarlo públicamente en redes sociales.

¿Sufre demencia senil?

Cabe destacar que esta indignante fotografía llega un par de semanas después de que te diéramos a conocer de que la veterana actriz preocupó a sus fans por lucir desorientada en una reciente entrevista que le ofreció al programa De Primera Mano para promocionar la obra de teatro que protagonizará en el Nuevo Teatro Silvia Pinal.

Dicho percance refuerza la teoría de que la madre de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán ya no está en condiciones para seguir haciendo apariciones públicas, motivo por el cual los fans le han pedido a sus familiares que la dejen descansar, pues recordemos que ellos mismos revelaron sin querer hace unos meses que padece demencia senil.

¿Qué edad tiene Silvia Pinal?

Hoy en día, es una de las actrices más emblemáticas del cine, la televisión y el teatro mexicano.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Silvia Pinal nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora; por lo que ahora tiene 90 años de edad. En lo que respecta a su carrera profesional, se sabe que esta inició en 1949 y hoy en día es considerada la última diva del cine mexicano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales