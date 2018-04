Foto: ¡Jennifer López muestra sus axilas y asì reaccionan sus seguidores!

¡Fuerte fotografía de Jennifer López revienta las redes sociales! (Foto)

Jennifer López, posteó una fotografía en su cuenta de Instagram, en la cual muestra sus axilas, posteriormente sus seguidores reacionaron a la publicación. Conocida también como JLo o la ‘Diva del Bronx’, es la tendencia en sensaciones de las redes sociales.

Jennifer López deleita la pupila de sus seguidores

Cabe destacar que Jennifer López a sus 48 años de edad, tiene una amplia carrera artística, pues destaca por ser actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica y de televisión, diseñadora de modas, empresaria, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense, con origen puertorriqueño. A demás Jennifer López fue quien protagonizó a Selena en la película que cuenta su vida, taryectoria y la manera en como fallece.

Jennifer López protagoniza la vida de Selena

Son nueve las fotografías que conforman un retrato de la artista Jennifer López al inicio de su cuenta oficial de Instagram, pues destaca la parte de sus axilas y esto fue lo que desató los comentarios en dichas fotos.

Sin embargo, la edad de Jennifer López y el estilo de vida que lleva no ha sido impedimento para cuidar y tonificar su sensual cuerpo, ya que en las fotografías se ve perfectamente que hasta sus axilas están muy bien cuidadas, tal y como sus seguidores relatan en algunos comentarios a través de dichas fotografías, mismas que circulan en la cuenta oficial de Instagram de Jennifer López y diversas redes sociales.

Estos han sido algunos de los comentarios que destacan en los comentarios:

“Voy a poner el mío a ver si obtengo likes también””, “Qué bien cuidadas tienes tus axilas”, “Hasta tu axila es hermosa”, “Te felicito, otras deben aprender de ti”, “Esa es una axila reluciente”.

Una de las fotografías donde se enfoca la axila de Jennifer Lòpez, llegó a los 298,348 mil “me gusta” y la otra, duplicó la cifra de la anterior, teniendo en total 405,880 mil “me gusta”.

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el Abr 4, 2018 at 9:44 PDT

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el Abr 4, 2018 at 9:43 PDT

A demás de sus rutinas de ejercicio, ensayos de baile y otros cuidados; Jennifer López también se cuida de manera natural, ya que la intérprete de ‘On the floor’ lleva un sano estilo de vida; pues no fuma y no bebe alcohol.