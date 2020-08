Foto: Bárbara de Regil se viraliza tras pedir EXTRAÑA hamburguesa

Bárbara de Regil se viraliza tras pedir hamburguesa

Bárbara de Regil presumió su viaje a Tulum, en la Península de Yucatán, la semana pasada, y reveló que, para no consumir gluten, pidió una hamburguesa sin pan e inmediatamente, en redes sociales reaccionaron.

Fiel a su vida fitness, la actriz que dio vida a Rosario Tijeras ya había dado a conocer que no aceptó pizza que le ofrecieron regalada y lo compartió en redes sociales.

"Nos vinieron a regalar pizza y yo no acepté”, compartió la actriz.

Barbara de Regil come hamburguesa sin pan

Sin embargo, Bárbara después reveló que, durante el viaje, sí comió hamburguesa, pero sin pan.

"Pedí hamburguesa, pero sin pan. Porque me cae pésimo el gluten. Sólo pedí con lechuga y jitomate”, compartió.

No obstante, algunos seguidores de la actriz encontraron que, aunque no pidió pan, sí comió papas a la francesa.

Tras subir este martes la story a Instagram donde aseguró que pidió la hamburguesa sin pan, en redes sociales compartieron memes de la actriz.

Pero algunos usuarios también recordaron, sin defender directamente a la popular actriz, que en muchos restaurantes de comida rápida ya existían las hamburguesas sin pan.

¿Cada cuánto rompe la dieta Bárbara?

Hace un par de años, la actriz Bárbara de Regil aseguró que de vez en cuando era bueno romper la dieta ¡e incluso comerte una pizza entera!.

"Es bueno (romper la dieta) porque es SANO. Primero que nada, tienen q saber que no van a encontrar NADA SANO para bajar de peso que no sea COMER SANO. Nada las va a Bajar de peso si no hacen ejercicio. ¡Ningún alimento es bueno o malo! ¡¡La cosa es saber comer!! Perder la dieta 1 o 2 veces a la semana es sano mentalmente”, afirmó la actriz.

¿Qué opinas de la dieta de Bárbara de Regil? ¿Crees que da buenos consejos?