Foster The People regresa a México

A poco más de un año de que Foster The People ofreciera un concierto en solitario en el Pepsi Center WTC, la agrupación Angelina estará de regreso en México para ofrecer un concierto en el mismo recinto el próximo 29 de octubre, justo antes de las festivales de Día de Muertos, y para seguir promocionando su más reciente material de estudio, Sacred Hearts Club.

Con esta noticia, los fan de Foster The People, esperarán con ansias para adquirir sus boletos, para volver a ver a una de las bandas más emblemáticas de indie rock.

Los boletos estarán a la venta a partir del 2 y 4 de septiembre a partir de las 11:00 de la mañana para tarjetahabientes Scotiabank, mientras que la venta general iniciará el 5 de septiembre a partir de las 11:00 de la mañana. Los precios quedan así:

Don Ramón VIP: $1,200

Box Superior: $920

General: $860

Sección C: $680

Zona Discapacitados: $860

Desde que lanzaron su segundo material de estudio, el sucesor de Torches, muchos se preguntaron si se iban a quedar encasillados con ese one hit wonder que representó “Pumped Up Kicks”, pero a lo largo de dos discos Foster The People ha sabido explotar cada género de la electrónica y sus múltiples vertientes.

Foster The People regresa a México.

¡CONFIRMADO! @fosterthepeople 29 de octubre en #PCWTC

▪Preventa @ScotiabankMX: 3 y 4 de septiembre a partir de las 11:00hrs

▪Venta general: 5 de septiembre a partir de las 11:00hrs



Don Ramón VIP $1,200

Box Superior $920

General $860

Sección C $680

Zona Discap. $860 pic.twitter.com/Bbu864LmBk — Pepsi Center WTC (@PepsiCenterWTC) 27 de agosto de 2018