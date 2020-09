Fortuna de Millie Bobby Brown llega a 10 millones de dólares ¡Y va en aumento!

Mientras la ves dominar la pantalla como la hermana menor del legendario detective Sherlock Holmes, no es ningún misterio por qué Millie Bobby Brown de 16 años, está tomando Hollywood por asalto.

Y ahora, Millie Bobby Brown, una vez más está avivando las llamas de su fama en la plataforma de streaming con su interpretación de la hermana pequeña de Sherlock.

Como era de esperar, su fenomenal ascenso ha llamado la atención de los jefes de Hollywood que creen que pronto podría dominar tanto como las celebridades Jennifer Lawrence de 30 años, y Emma Stone de 31, que se llevan a casa más de esos 10 millones de dólares por película.

Millie Bobby Brown obtiene su segundo protagónico con Netflix en "Enola Holmes"

El productor Jonathan Sothcott, de Shogun Films, dijo: “Millie es el verdadero negocio, está en la parte superior del radar de todos. Su estrella solo se disparará".

Su éxito como Enola Holmes en Netflix

En Enola Holmes, comparte escena junto a Henry Cavill, Helena Bonham Carter y Sam Claflin mientras investiga la desaparición de su madre y se encuentra con un señor fugitivo.

Al llamar a la joven e inteligente Enola un "superhéroe", Millie Bobby Brown con los pies en la tierra está orgullosa de su debut como productora.

Ella le dijo al Sunday Mirror: “Fue empoderador. Hay una serie de nervios que lo acompañan porque tienes productores experimentados que están en tu set y solo tienes que encajar de alguna manera".

"Pero tenía un gran equipo, un equipo que me hizo sentir muy cómoda al compartir mis pensamientos e ideas".

También elogió al director, Harry Bradbeer, quien hizo el éxito televisivo Fleabag. La actriz dijo: "Es un director increíble, me hizo sentir muy cómoda expresando mis pensamientos y realmente los valoró".

Los inicios de Millie Bobby Brown

Los padres de Millie Bobby Brown, Kelly y Robert, vivían en Marbella, España, cuando ella nació. La familia se mudó de regreso al Reino Unido cuando ella tenía cuatro años y se estableció en Dorset.

Millie Bobby Brown mostró una promesa temprana en las obras de teatro escolares en Pokesdown Community Primary en Bournemouth. Después de reconocer el talento de su hija, la pareja se mudó con la familia a Florida cuando ella tenía ocho años.

Millie Bobby Brown en uno de sus primeros papeles

Millie se matriculó en una escuela teatral de fin de semana y, a los nueve años, consiguió un papel televisivo interpretando a una joven Alicia en Once Upon a Time in Wonderland.

Luego, un agente instó a la familia a mudarse a Hollywood. Una vez allí, Robert conoció a la manager británica Melanie Greene, quien vio el talento de Millie Bobby Brown de inmediato.

La joven obtuvo rápidamente papeles secundarios en NCIS, Modern Family y Grey's Anatomy, y fue preseleccionado para proyectos más grandes como The BFG de Spielberg. Pero ella seguía perdiendo los papeles protagónicos.

Con Hollywood pasando factura financiera, la familia tomó la angustiosa decisión de regresar al Reino Unido.

Millie Bobby Brown alcanzó su punto más bajo después de una experiencia desagradable con un agente de casting.

“Me dijo que era demasiado mayor. Ella me hizo llorar." Más tarde ese día, hizo una audición para Stranger Things y solo unas semanas después estaba en un avión de regreso a los Estados Unidos, sorprendiendo a los críticos con su actuación.

El año pasado, Millie Bobby Brown hizo su debut cinematográfico en Godzilla: King of the Monsters, y volverá en Godzilla vs Kong del próximo año.

El profesor Jonathan Shalit, director de talento, dijo: “Ser nominada a un Emmy a los 13 años la puso en un camino increíble. “No hay actriz en el mundo que sea tan convincente como Millie. Su humildad y honestidad brillan”.

Millie Bobby Brown sigue en ascenso

Millie Bobby Brown tiene una hermana mayor, Paige, de 27 años, y su hermano Charlie, de 22, y una hermana menor, Ava, de ocho. La familia dividió su tiempo entre Londres y Atlanta, Georgia. De los días previos a su éxito, ha dicho:

“Pasamos por tiempos difíciles. Hubo muchas lágrimas en el camino".

Pero a pesar de las dificultades, Kelly y Robert estaban convencidos de que su hija tenía algo especial. Robert dijo: “Mis otros hijos vieron dibujos animados. Millie vio musicales: Chicago, Moulin Rouge, Annie y Bugsy Malone. “Ella cantaba una melodía. Estuvo actuando desde el primer día".

El orgulloso padre es también quien la mantiene con los pies en la tierra, insistiendo: “Ella es una niña. Ella tiene deberes y quehaceres domésticos. Todo lo demás es una ventaja".

Ese "todo lo demás" incluye ser la persona más joven en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo y convertirse en la Embajadora de Buena Voluntad más joven de Unicef.

UNICEF nombra a Millie Bobby Brown Embajadora de Buena Voluntad

Con sus compañeros miembros del elenco de Stranger Things, también se reunió con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle en la Casa Blanca.

Ella recordó: “Entré en la Oficina Oval y le estreché la mano. Él dijo: 'Te vi bailar en los Emmy'. Y yo estaba como, 'Dios mío, eso es un poco loco'".

Sus principales inspiraciones

Millie Bobby Brown dice que sus héroes de la infancia fueron Selena Gomez y Miley Cyrus como Hannah Montana. Pero son las carreras de Natalie Portman, Angelina Jolie y Jodie Foster las que espera emular.

“Me hacen sentir muy empoderada. Ahí es cuando sé que alguien me ha impactado ". Su madre Kelly y su abuela Florence también son inspiraciones. Ella agregó: “Mi abuela es mi heroína y una mujer increíble. Mi mamá es mi todo".

Y también se siente inspirada por la novelista Nancy Springer, quien escribió los Misterios de Enola Holmes “sobre una joven que se encuentra en un mundo caótico a su alrededor”. Millie Bobby Brown dijo: “Sentí que también me encontraba en un mundo caótico. Esta película me inspiró”.

Te puede interesar: Millie Bobby Brown sorprende con cambio de look

¿Crees que la carrera de Millie Bobby Brown siga en ascenso? Dinos cual ha sido el mejor papel de la joven actriz en los comentarios.