Forbes llama mediocre a la nueva canción de Justin Bieber ¿Es tan mala?

Hace una semana podíamos disfrutar del regreso musical de Justin Bieber, luego de tomarse un descanso de casi cinco años pero lo hizo con una canción que le ha causado más pena que gloria pues “Yummy”, su nuevo single, ha recibido demasiadas críticas negativas por parte de los expertos.

Aunque el regreso de Justin Bieber a la música es una de las mejores cosas que le ha pasado a las beliebers, como se le conoce a las fans del cantante, no se puede negar que la canción tiene un estilo muy diferente al que le hemos conocido a lo largo de su trayectoria artística.

“Yummy” pertenece al género R&B y se sabe que es el sencillo líder de su nuevo álbum musical; la parte buena del asunto es que la canción obtuvo muy buenas posiciones en las plataformas de streamings y ha tenido un éxito respetable pero no al que estamos acostumbrados a ver en la carrera de Justin Bieber.

Forbes hace dura crítica a la nueva canción de Justin Bieber y la llama mediocre

Ante las recientes polémicas del cantante y su inusitado deseo de obtener la primera posición del Billboard Hot 100, parece ser que la publicidad que Justin Bieber le ha dado a “Yummy” no ha sido la mejor pues una reconocida revista ha emitido su crítica sobre la canción y no es la que esperaban los fans ni el cantante.

Forbes emitió en su portal de Internet una publicación donde hablaba del método que Justin Bieber estaba usando para promocionar su nueva canción y sobre lo patético que se veían sus intentos para hacer que sus fanáticos reproduzcan “Yummy” en gran medida y así lograr que ocuparan el primer lugar del Billboard Hot 100.

“Bieber no está haciendo nada nuevo al promocionar Yummy, el está empleando descaradamente las mismas estrategias que otras personas han usado e intentan ocultar. La verdad, todo esto no tendría tanta bulla si la canción no fuese tan mediocre”, escribió Forbes.

De igual manera, la famosa revista declaró que Justin Bieber tiene la capacidad de crear buena música e incluso mencionó a “What Do You Mean?”, “Sorry” y “Love Yourself” como ejemplos de que el cantante no necesita hacer canciones simples y menos para su tan esperado regreso musical.

