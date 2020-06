Food Wars: Sky presume un SEXY cosplay de Alice Nakiri

El anime de Shokugeki no Soma (Food Wars!) recibió un homenaje al personaje Alice Nakire; pues la artista de cosplay “@alexy_sky” Sky recreó a detalle a su estudiante favorita de la Academia Culinaria Tōtsuki. Los resultados finales los publicó en su cuenta de Instagram y de inmediato recibió la atención de sus fans.

Cosplay de Alice Nakiri enamora en Instagram

Para la cosplayer Sky, no hay imposibles cuando se trata de recrear a personajes de anime y esto lo demostró con una versión completa de la Milady de la familia Nakiri. Su disfraz consistió en una peluca corta color plateado, unos pupilentes rojos y el uniforme tradicional de un chef; siendo una chaqueta blanca con el cuello y borde de las mangas color negro.

La publicación de Instagram ya recibió más de 2 mil me gusta y contó con una descripción muy clara de la cosplayer; pues en esta sección expresó que Alice es uno de sus tres personajes favoritos de Shokugeki no Soma. Esto se pudo apreciar con la gran cantidad de fotografías que publicó de este cosplaying.

“Esta vez exageraré la cantidad de fotos porque amo a Alice”

En una segunda publicación, Sky dio a conocer un “side by side” (lado a lado) comparando su caracterización con el diseño original del anime. No hay duda que le puso mucho esmero a la vestimenta e incluso complementó su look con un maquillaje sencillo en las cejas y ojos. ¿Qué te pareció este cosplay?

Mira el parecido del cosplay con Alice Nakiri

“Realmente amo a este personaje… este anime fue el mejor que vi este año”

Hablando sobre el personaje de Alice Nakiri, se conoce que es estudiante de segundo año y parte de la 92º generación de la Academia Culinaria Tōtsuki, es la nieta del director Senzaemon Nakiri y la prima de Erina Nakiri. Es especialista en la cocina molecular, ocupa el sexto lugar en el Consejo Élite Diez de Tōtsuki y debutó oficialmente en el capítulo 13 del anime.

Shokugeki no Soma en el 2020

La nueva adaptación de Food Wars! al anime, tras los rumores de un posible retraso por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), confirmó en su página web oficial que mantendrá su fecha de estreno para el próximo 4 de julio de 2020 y que los canales de televisión Tokyo MX, BS11 y AbemaTV transmitirán el primer episodio.

Otras series de anime como Sword Art Online, también tuvieron que retrasar sus estrenos; pero desde junio de 2020 comenzaron a dar a conocer sus nuevas fechas. La plataforma de Crunchyroll, también contará con lo nuevo de Shokugeki no Soma y asimismo tiene más series originales programadas para julio.