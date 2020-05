Foo Fighters y Radiohead transmitirán icónicos conciertos para disfrutar en casa

Los conciertos en streaming se han puesto de moda a causa de la pandemia por el coronavirus, y en esta ocasión con Foo Fighters y Radiohead quienes ponen a disposición de sus fans, unos de sus conciertos más icónicos a lo largo de su trayectoria artística.

Y es que los artistas han promovido la campaña para quedarse en casa y evitar la propagación del Coronavirus en el mundo entero, en ese sentido, estas dos bandas de rock han puesto a disposición de sus seguidores en Youtube sus conciertos, para que tengan una excusa más para quedarse en casa.

Será a partir de este 7 de mayo que estarán publicados los shows emblemáticos de las dos bandas de rock, la banda británica Radiohead publicará su show del 2006 cuando cantaron en el festival Bonnaroo, esta noticia se anunció a través de las redes sociales oficiales de la agrupación y del guitarrista Jonny Greenwood quien dijo que dicho concierto fue "la mejor experiencia en festivales que tuve en Estados Unidos”

Foo Fighters recordará su participación en el Lollapalooza

Los Foo Fighters estrenarán su show en la edición 2011 del festival Lollapalooza, el importante evento musical que reúne a grandes bandas a nivel internacional, y que este año se ha cancelado, pues se iba a realizar en abril.

El concierto será transmitido también en Youtube, pero en el canal oficial de LollaPalooza y en este podremos ver a la banda liderada por Dave Grohl interpretando sus mejores éxitos, como Everlong, Learn to fly, Times like These entre otros.

Por ahora son las únicas dos bandas de rock que han anunciado la transmisión de sus conciertos en línea, sin embargo, seguramente tras este anuncio más bandas se sumen, pues fans esperan que grupos como AC DC o Guns N Roses publiquen sus mejores conciertos a través de streaming.