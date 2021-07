Foo Fighters sorprende tras nuevo cover de una canción de los Bee Gees.

Ha llegado a internet el video de la versión de Foo Fighters de "You Should Be Dancing" de los Bee Gees, dando nueva vida al éxito disco de 1976. Y los fanáticos de la aclamada banda liderada por Dave Grohl están más que sorprendidos con el cover.

El lanzamiento del video musical está programado para el lanzamiento del sábado del nuevo álbum de Foo Fighters, Hail Satin, que debuta bajo el nombre alter ego de la banda de "Dee Gees". Los Foo Fighters interpretaron previamente la canción en BBC Radio 2 en febrero, así como durante su show en el Madison Square Garden en junio.

El líder Dave Grohl habló previamente con BBC Radio 2 sobre por qué la banda eligió hacer un cover de la canción, diciendo que alguien le había preguntado si había visto el reciente documental de Bee Gees.

¿Dave Grohl no había visto el documental de los Bee Gees?

"Yo era como la última persona en la tierra, ¡la única persona que no la había visto! Así que pensé, '¿Por qué no hacemos una canción de Bee Gees?'", dijo el fundador de los Foo Fighters. Cuando alguien preguntó cómo quería hacerlo Dave Grohl, su respuesta fue obvia: como los Bee Gees.

"Empezamos a grabar la pista instrumental, y luego pensé, 'Está bien, voy a salir y cantarla'", dijo Grohl. "Y déjame decirte: nunca, nunca en mi vida, había cantado así, ¡pero fue la canción más fácil que he cantado en toda mi vida!", sentenció.

¿Cuántas pistas incluye el nuevo disco de Foo Fighters?

Debido a su lanzamiento en el “National Record Store Day” en Estados Unidos, Hail Satin contiene 10 pistas, incluidas cuatro versiones de Bee Gee, así como una interpretación de "Shadow Dancing" de Andy Gibb.

La cara B del vinilo tendrá cinco versiones en vivo de las canciones de Foo Fighters, todas de su álbum de 2021, Medicine at Midnight. La banda está lanzando un vinilo legítimo como parte del Record Store Day, un evento anual inaugurado en 2007. El evento se lleva a cabo un sábado cada abril y cada Black Friday en noviembre.

