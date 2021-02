Foo Fighters sorprende con cover de “You Should Be Dancing” de los Bee Gees

Nunca has escuchado a Dave Grohl así.

El líder de Foo Fighters es conocido por su voz valiente y poderosa, pero cambió brevemente la música rock por una versión del éxito disco de los Bee Gees "You Should Be Dancing", falsete y todo.

Cuando los Foo Fighters aparecieron en el Sofa Session de Jo Whiley en BBC Radio 2 a principios de esta semana, la banda compartió su nueva versión de la canción clásica de los 70.

Y si no supieras que es Grohl quien interpreta la letra, nunca lo adivinarías.

Mientras se preparaban para la aparición como invitado, discutían qué versión de la canción grabarían y la conversación se centró en el documental de Bee Gees que Grohl aún no había visto.

Así que sugirió tomar una canción de Bee Gees, pero no de la manera Foo: "Hagámoslo como los Bee Gees", recuerda haber dicho Grohl.

"Déjame decirte que nunca en mi vida había cantado así", dice Grohl.

"Pero fue la canción más fácil que he cantado en toda mi vida. Porque no me di cuenta de que mi voz podía decir, [hace falsete], '¡Deberías estar bailando, sí!' ¡Nunca había hecho eso antes! Canté la canción y fueron como seis minutos y estaba hecho. Debería haber estado cantando así durante los últimos 25 años", declaró.

Entonces, ¿Grohl llevará a los Foo Fighters por un camino inspirado en la música disco en el futuro? "Para que lo sepas, hay un plan", dice.

Escuche un fragmento de la actuación a continuación:

Durante el episodio, los Foo Fighters también interpretaron sus propias canciones: su éxito de 2002 "All My Life" y "Waiting on a War", de su nuevo álbum Medicine at Midnight.

¿Crees de la voz de Dave Grohl de Foo Fighters se escucharía bien en el estilo disco de los famosos Bee Gees? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

