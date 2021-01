Foo Fighters lanza el sencillo 'No Son of Mine' y conquista el 2021

Foo Fighters, destacada banda de rock estadounidense, sorprendió a sus fieles fanáticos al anunciar que su nuevo sencillo titulado ‘No Son of Mine’ ya se encontraba disponible en todas las plataformas digitales, esto en plena víspera de las fiestas de Año Nuevo.

El lanzamiento de esta nueva canción ocurre a poco menos de un mes de haber estrenado el sencillo ‘Shame Shame’, esto con la finalidad de que Foo Fighters comience a dar promoción al estreno de su nueva producción discográfica titulada 'Medicine at Midnight’, la cual saldrá a la luz este próximo 5 de febrero de 2021.

Hasta el momento, el audio de ‘No Son of Mine’ en Youtube ya cuenta con más de 700 mil reproducciones y en la sección de comentarios es posible leer el buen recibimiento que los fanáticos le han dado a la nueva canción de la exitosa banda de rock fundada en 1994.

Foo Fighters dedica carta a sus fans

En una carta dedicada a sus fieles fanáticos, los integrantes de Foo Fighters explicaron que ‘Medicine at Midnight’ terminó de ser grabado desde hace un año y que habían planes de promocionarlo con una gira mundial que también celebraría su 25 aniversario como banda, pero al final tuvieron que cancelarla a causa del COVID-19.

“Mientras decimos adiós al 2020, y volteamos la página del calendario al 2021, llamemos al año con ‘No Son of Mine’. Sirvete una bebida, sube el volumen, cierra los ojos e imagina que el campo del festival explota.”, escribió la banda en Instagram.

'Midnight Medicine', el nuevo disco de Foo Fighters llega el próximo febrero.

‘Medicine at Midnight’ es la décima producción discográfica de la banda liderada por Dave Grohl e incluirá nueve temas inéditos, de los cuales ya se conocen dos: ‘Shame Shame’ y ‘No Son of Mine’. El álbum fue producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, además de contar con Darrell Thorp como ingeniero y Mark “Spike” Stent como mezclador de audio.

¿Qué te pareció la nueva canción de Foo Fighters? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

