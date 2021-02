Foo Fighters, Jay-Z y otros podrían ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll

Nueva York está en la casa. Los nominados para la promoción 2021 del Salón de la Fama del Rock and Roll están fuera e incluyen al nativo de Brooklyn Jay-Z, Mary J. Blige, nacida en el Bronx, LL Cool J de Queens y Carole King y los New York Dolls de Manhattan.

Dionne Warwick, nativa de Orange, Nueva Jersey, también le da a la lista de nominados de este año un sabor decididamente regional.

El rapero también podría ingresar al importante Salón de la Fama, ya que Jay-Z tiene una larga y exitosa trayectoria musical/Foto: Leafly

Otras bandas que se considerarán incluidas entre los nominados incluyen a Foo Fighters, Rage Against the Machine, Devo, The Go-Go's y Iron Maiden.

Los artistas solistas Kate Bush, Chaka Khan, Todd Rundgren y Tina Turner también están en la mezcla, al igual que el innovador nigeriano Fela Kuti, a quien se le atribuye la popularidad de Afrobeat.

Hasta el 30 de abril, los fanáticos de la música pueden votar en rockhall.com por sus artistas favoritos.

Según RRHoF, los cinco mejores artistas seleccionados comprenderán una “boleta de los fanáticos” que se contará junto con las boletas de más de 1,000 jueces para seleccionar un nominado.

El Salón de la Fama del Rock & Roll tendrá nuevos artistas

Esta última lista incluye músicos, historiadores y varios representantes de la industria musical. Una ceremonia de inducción está programada para Cleveland en el otoño.

Para ser elegible para la inducción, un candidato debe haber lanzado su primera grabación hace al menos 25 años.

Foo Fighters, The Go-Go's, Iron Maiden, Jay-Z, Carole King (como intérprete), Fela Kuti y Warwick aparecerán en la boleta electoral por primera vez este año.

Stevie Nicks es la única mujer miembro del Salón de la Fama dos veces hasta ahora, una como solista y también por su trabajo con Fleetwood Mac. Turner y King se unirían a ella haciendo el corte.

King fue admitida como compositora en 1990. Un año después, Turner se unió a la HoF por su trabajo con su difunto esposo Ike. Grohl, quien fue incluido en su ex banda Nirvana en 2014, también sería un dos veces si Foo Fighters es incluido.

Una de las cosas más interesantes de ver podría ser la reacción de Warwick al ser nominado. La cantante de 80 años descubrió recientemente su vocación como celebridad de Internet cuando comenzó a tuitear al azar a otros músicos que estaban deslumbrados en muchos casos.

Cuando se acercó a Chance the Rapper en diciembre para preguntarle por qué siente la necesidad de decir lo obvio, que es un rapero, en su nombre artístico.

"Lo siento, todavía estoy asustado de que sepas quién soy", respondió el rapero, el canciller Johnathan Bennett. "¡Esto es increíble!"

El martes, tristemente, Warwick lamentó la pérdida de Mary Wilson, de 76 años, quien fue miembro fundador de Supremes. Wilson, con sus compañeras Supremes Diana Ross y Florence Ballard, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

"Si amas a alguien, díselo", tuiteó Warwick. "El mañana no está prometido".

La compañera nominada en 2021, Yvette Marie Stevens, más conocida como Chaka Khan, tuiteó que la música de Wilson formó los "cimientos de mi juventud que se escucharon en las casas de mis padres y ayudaron a dar forma a mi base musical".

¿Quién de estos artistas te gustaría que ingresara al Salón de la Fama del Rock & Roll? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!.