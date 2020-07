“Folklore” de Taylor Swift vende más de un millón de copias en 24 horas

A pesar de que su existencia se anunció solo 15 horas antes de su lanzamiento, "Folklore" de Taylor Swift vendió más de 1.3 millones de copias en todo el mundo en solo 24 horas, según Republic Records, discográfica que lanzó el álbum.

Según el anuncio, "Folklore" también rompió el récord mundial de streaming en su primer día en Spotify por una artista femenina con 80.6 millones de transmisiones, y entregó "el álbum pop más transmitido en Apple Music en 24 horas" con 35.47 millones de transmisiones.

"Folklore" es el octavo álbum de estudio de Taylor Swift

"Folklore" de Taylor Swift también estableció el récord de transmisión de música alternativa e indie de Amazon y de todo el mundo, aunque no hubo más detalles disponibles de inmediato.

Taylor Swift hace historia con "Folklore"

Los números finales de la primera semana no estarán disponibles hasta una semana después del lunes, pero "Folklore" de Taylor Swift bien podría estar en camino para el debut más grande de 2020, título que "After Hours" de The Weeknd tenía hasta la semana pasada, cuando Juice WRLD lo superó.

El álbum póstumo de WRLD, "Legends Never Die", registró 517,800 unidades equivalentes a álbumes en su primera semana, según las listas de álbumes de Rolling Stone. Por su parte, "After Hours" debutó con 460,000 unidades en marzo. (Para poner esto en contexto, los números anteriores son solo de EE. UU., mientras que los números de Taylo Swift proporcionados por la etiqueta son globales).

Al anunciar el álbum en las redes sociales Taylor Swift lo describió como "un álbum completamente nuevo de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones".

"Antes de este año, probablemente habría pensado demasiado cuándo lanzar esta música en el "momento perfecto", pero los tiempos en que vivimos me recuerdan que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías sacarlo al mundo. Ese es el lado de la incertidumbre con el que puedo abordar", escribió Taylor Swift.