Fofo Márquez pierde 300 mil pesos tras ser víctima de estafa en Qatar

El influencer vivió una desagradable experiencia en territorio catarí.

Famosos influencers viajaron hasta Qatar para apoyar a la Selección Mexicana de Fútbol en su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2022. Uno de ellos fue Fofo Márquez, quién lamentablemente fue víctima de estafa en territorio catarí y terminó perdiendo 300 mil pesos.

"El Rich Kid de México", apodo con el que se le conoce en redes sociales, compartió su desagradable experiencia en un vídeo compartido en el canal del influencer Dominguero en YouTube. Según sus declaraciones, un revendedor le ofreció 3 boletos para el encuentro México-Argentina que se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre desde el Estadio Lusail.

El influencer alertó a sus fans tras ser víctimas de estafa.

Tristemente, los códigos que le vendieron eran falsos y las autoridades no le permitieron la entrada al partido que México perdería contra Argentina. “No porque sea el primer mundo aquí significa que no hay delincuencia… Me robaron, me estafaron, tengan cuidado”, declaró Fofo Márquez, quien asegura haber sido estafado por un mexicano.

Fofo Márquez si pudo disfrutar del partido

Pese a la estafa, el influencer presumió que disfrutó del partido.

Para fortuna de él y sus dos amigos, ellos pudieron conseguir otros boletos para poder ingresar al Estadio Lusail y apoyar a la Selección Mexicana de Fútbol. Como era de esperarse, él no dudó en compartir fotos y videos de lo que se vivió en el recinto futbolero.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Fofo Márquez presumió su viaje a Qatar a tan solo un mes del lamentable fallecimiento de su padre. Sin embargo, el millonario influencer mexicano le prometió a sus seguidores que hará de las suyas sin importarle el riesgo latente de ir a la cárcel.

¿Quién es Fofo Márquez y por qué es famoso?

Pese a las polémicas y críticas, el joven goza de gran popularidad en las redes sociales.

Fofo Márquez es un influencer y creador de contenido para YouTube que destaca por presumir una vida llena de lujos y excesos, lo cual provoca que sea considerado por muchos como uno de los personajes más polémicos y odiados de las redes sociales en México.

