Fofo Márquez lanza fuerte amenaza al Rey Grupero ¿Por traicionero

Fofo Márquez es un famoso influencer que recientemente está en medio de otra fuerte polémica y es que se declaró en contra de Rey Grupero, por lo que le mandó una clara advertencia que él no sería igual que Alfredo Adame o Carlos Trejo, esto después de que presuntamente lo criticara en las redes.

Resulta que el famoso Fofo Márquez le reclamó al Rey Grupero por tirarle a pesar de que semanas atrás presuntamente eran amigos, pues de acuerdo a las confesiones de Fofo varios influencers han hablado de él por su éxito en los videos que tiene en su perfil.

El polémico Fofo Márquez dijo: “O sea, ya me estás tirando wey. Ustedes lo ven como carrera y yo solo me divierto, pero miren, primero que no soy famoso y ahora estoy en boca de todos, ¿qué les digo?”.

El mensaje de Fofo Márquez al Rey Grupero

Es por eso que, sin tener contexto de su malestar con Rey Grupero, Fofo le mandó un mensaje y le dejo claro que él no será igual que Alfredo Adame o Carlos Trejo y el sí reaccionara por lo que pide que se tranquilice.

"Aguas mi Rey Grupero porque yo no soy ni Alfredo Adame, ni el Trejo, ni todos esos güeyes con quien te has metido, yo sí la peso wey, te recomiendo que te vayas relax conmigo”, sentenció Fofo Márquez.

Por si fuera poco, mencionó que si le llegara hacer algo chueco no se la va a acabar pues tiene mucho dinero y es muy poderoso: “Si dices que no soy nadie sin mis escoltas pues cuando quieras me voy a presentar sin mis escoltas, pero donde me hagas algo chueco ahí no te la acabas papá…”.

“Créeme que el dinero es una herramienta es muy poderosa aquí en México y puedo hacer más de lo que te imaginas con mi dinero, no porque no lo grabe no significa que no pueda hacer cosas malas con mi dinero, aguas papá”, concluyó Fofo Márquez.

TE PUEDE INTERESAR: Fofo Márquez toma drástica medida tras amenazas de muerte

La respuesta del Rey Grupero

La respuesta del Rey Grupero

El Rey Grupero respondió ante estes mensaje y se burló de la amenaza de Fofo Márquez: “Un wey que se llama Fofo Márquez ha estado hablando de mí, es un mirreycito, hijo de papi, está haciendo algunas cosas irreverentes como tapar el Periférico ahí en Guadalajara, pero qué fácil cuando tienes 10 guardaespaldas y tu papi te cuida y te defiende”, mencionó Rey Grupero.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!