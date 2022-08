Fofo Márquez es agredido durante broma pesada y termina todo ensangrentado

El video de la agresión a "El Niño Millonario" ya es viral en redes sociales.

Hace unos días te dimos a conocer que Fofo Márquez y Rey Grupero protagonizaron una fuerte polémica en redes sociales. Ahora, se ha filtrado un video que muestra el momento exacto en el joven y millonario influencer es agredido durante una broma pesada que realizó en una peligrosa zona de la CDMX.

La polémica comenzó cuando los cibernautas compararon al influencer con el ex novio de Cytnhia Klitbo, asegurando que ambos son personas non gratas para el Internet y que solamente destacan por hacer bromas pesadas. Dicha situación no le agradó en lo absoluto y se defendió diciendo que él se arriesga a grabar contenido sin protección de guaruras.

"El niño millonario de México" ha sido duramente criticado en redes sociales por sus polémicas acciones y derroche de dinero.

Tras una serie de dimes y diretes, Rey Grupero invitó a Fofo Márquez para hacer varias bromas juntos, invitación que él aceptó. Sin embargo, el controversial y bromista influencer lo retó para hacer una dinámica, misma que lo terminaría dejando ensangrentado y atendido por personal médico.

Haciendo referencia a la vez que cerró una importante avenida en Guadalajara, ellos bloquearon una de las calles del barrio de Peralvillo en la CDMX y alardeó que Fofo Márquez utiliza su poder y fortuna para hacer lo que realmente le plazca, lo cual hizo enfurecer a los presentes.

Fofo Márquez termina ensagrentado

Sorpresivamente, ellos agredieron el vehículo donde viajaban y procedieron a perseguirlos hasta que “El Niño Millonario” fue alcanzado y le terminaron estallando un vidrio en la cabeza. Por tal motivo, ellos llamaron a la ambulancia para que recibiera atención médica debido a que estaba lleno de sangre, pero afortunadamente esta bien.

Ante dicha situación, el influencer Rey Grupero fue agredido por los guardaespaldas de Fofo Márquez, lo cual terminó dejándole con la nariz ensangrentada y probablemente rota. No obstante, ambos parecen haber limado asperezas y siguen grabando contenido, lo cual hizo pensar a más de uno que todo fue actuado.

¿Quién es Fofo Márquez y por qué es famoso?

Pese a las polémicas y críticas, el joven influencer goza de gran popularidad en las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias anterioridad, Fofo Marquez es un influencer y creador de contenido para YouTube que ha destacado por ser un personaje polémico que presume sus lujos y excesos en las redes sociales, lo cual ha provocado que el joven millonario se gane el odio y despreció de algunos cibernautas.

