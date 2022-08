Fofo Márquez envía contundente mensaje a sus seguidores tras ser multado

Fofo Márquez envía contundente mensaje a sus seguidores

Fofo Márquez tan sólo en su cuenta de Instagram suma más de 2 millones 200 mil seguidores y más de un millón en Tiktok, a quienes recientemente dedicó un contundente mensaje después de las ultimas polémicas en las que se ha visto expuesto.

Resulta que después de llegar a un acuerdo reparatorio con el Gobierno de Guadalajara, el tiktoker "Fofo" Márquez ofreció una disculpa pública a los jaliscienses por el cierre del puente Matute Remus, también conocido como Atirantado.

En su discurso el famoso Fofo Márquez: "Pedir una disculpa pública a Jalisco porque me frenan proyectos, traigo muchos proyectos aquí, vengo muchísimo a Guadalajara, quiero seguir siendo bien recibido".

El mensaje de Fofo Márquez

Por si fuera poco, el influencer mexicano también aseguró que esta experiencia lo hizo ver la influencia que tiene sobre sus seguidores, ya que tan sólo en su cuenta de Instagram suma más de 2 millones 200 mil y más de un millón en Tiktok.

"Me doy cuenta de la influencia que tengo, que debo ser más responsable con la redes y con el contenido (...) Tengo mucha influencia y no quiero que se me influencien mis seguidores y hagan este tipo de cosas”.

“ Hagan las cosas buenas, no hagan las cosas malas, después de que mucha gente hizo lo del puente y yo no quiero incitar a la gente a que haga cosas malas".

Donacion que hará el influencer

Entre otros detalles, la Fiscalía de Jalisco informó que el acuerdo al que se llegó consiste en un donativo de 35 mil pesos en especie, así como 12 horas de labor comunitaria, la cual se realizaría durante los siguientes tres días con una jornada de cuatro horas, iniciando con actividades en el puente Matute Remus.

Cabe destacar que será hasta el día 31 de agosto la fecha límite para acreditar la donación que hará el influencer Fofo Márquez a un albergue definido durante la audiencia.

