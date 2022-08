Fofo Márquez deja los lujos atrás y se "codea" con los de Tepito

El influencer millonario asegura que salió de su zona de comfort al visitar una de los lugares más peligrosos de la CDMX.

No hay día que Fofo Márquez cause controversia en redes sociales y hoy ha sido la excepción, pues se acaba de revelar que el polémico influencer dejó atrás su millonario estilo de vida para visitar Tepito, considerado por muchos como una zona muy peligrosa de la CDMX.

En un video hecho en colaboración con el influencer Dominguero y compartido en YouTube, “El Niño Millonario de México” se adentró con miedo dentro de la zona e incluso se puede ver que utilizó una sudadera negra con capucha, unos lentes de sol y un cubreboca para evitar ser reconocido por los lugareños.

“Hay que salir de la zona de confort… Está bien que me lleves a turistear wey”, dijo el influencer Fofo Márquez, quien se animó a probar una michelada pero no le gustó y terminó regalandosela a una seguidora suya que se acercó a tomarse una foto con él. De igual modo compró una gorra pero no quiso degustar los tacos que venden en el lugar.

Fofo Marquez es agredido por hacer broma pesada en CDMX

El joven influencer tuvo que ser auxiliado por un ambulancia tras sufrir agresión en las calles de la CDMX.

La Verdad Noticias mencionó al principio de esta nota que el influencer sintió miedo al momento de adentrarse a Tepito, esto debido a que creía que sería agredido. Recordemos que él terminó ensangrentado por culpa de una broma pesada que realizó junto al Rey Grupero en las calles del barrio de Peralvillo en la CDMX.

Por tal motivo no sorprende en lo absoluto que Fofo Marquez desconfíe de su visita a la zona. Para su fortuna, el recorrido al lado de Dominguero fue bastante tranquilo y no puso en peligro su vida. Incluso, él bromeó al decir que “le salió el barrio que lleva dentro”.

¿Cómo aparece Fofó Márquez en Instagram?

Más de 2.5 millones de personas siguen al polémico influencer en Instagram.

El perfil oficial de Fofo Márquez en Instagram está registrado bajo el usuario @mr.fofomqz y cuenta con más de 2.5 millones de seguidores. A través de dicha plataforma, el polémico influencer suele presumir el derroche de lujos que vive día a día, lo cual ha provocado que se convierta en una persona no muy querida para más de un cibernauta.

