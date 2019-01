Foals sorprendió con un mensaje en el metro de la Ciudad de México (FOTOS)

La banda Foals, originaria de Inglaterra dio a conocer la letra de “Exits”, el primer sencillo de su nuevo disco, “Everything Not Saved Will Be Lost” en estaciones del metro de varias ciudades del mundo.

La banda liderada por Yannis Philippakis compartió a través de su cuenta de Twitter, fotografías del interior de las estaciones del sistema de transporte colectivo de varios países como Francia, Bélgica, Noruega, España, Italia y México en donde aparecieron hojas membretadas con el nombre de la banda.

La estrategia de Foals consistía en unas imágenes que fueron acompañadas de coordenadas para que sus fans pudieran ubicar el papel que resultó ser un adelanto de su próximo material discográfico que saldrá este año dividido en dos partes; en cuanto a México, la sorpresa de la banda fue ubicada en la estación Polanco.

El cuarteto de Oxford después de unas horas de dar las pistas en redes sociales, compartió las imágenes que sus fans les hicieron llegar en donde muestran el contenido de la hoja, es decir, la letra de “Exits”, el primer sencillo del álbum que será liberado el próximo 08 de marzo a través de Transgressive Records.