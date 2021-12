Flow La Movie y su familia pierden la vida en trágico accidente aéreo

Flow La Movie y su familia perdieron la vida en un vuelo con rumbo a Miami

El famoso productor de reguetón, José Ángel Hernández mejor conocido como Flow La Movie, su esposa Debbie Von Marie Jiménez García y los dos hijos menores de edad de la pareja fueron parte de los nueve tripulantes que lamentateblemente perdieron la vida en un trágico accidente en un vuelo que partió desde la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana con destino final a Miami, Florida.

Fue a través de un comunicado de la Aerolínea Helidosa que se tuvieron los primeros reportes oficiales del incidente que le arrabatara la vida al autor del éxito "AM", "Helidosa Aviation Group informa y lamenta el trágico accidente ocurrido este miércoles por una de sus aeronaves, en el cual fallecieron trágicamente todos los tripulantes y pasajeros".

A pesar de que los porcentajes de accidentes aéreos son minimos e inclusive tienen una tasa extremadamente menor a los automovilísticos, en los últimos días se han registrado sucesos similares como te informamos en La Verdad Noticias que también el comandante militar de la India falleció en un accidente de helicóptero.

Famosos se despiden de Flow La Movie

Hasta el momento no se tienen más detalles del lamentable suceso, el cual representa para lala escena de la música urbana una gran tragedia sin precedentes, sin embargo se espera que las autoridades entreguen más información en los siguentes días.

Por su parte, Anuel AA, Ricardo Montaner, Farruko, J Balvin, Zion & Lenox, Arcangel, Wisin y Yandel y muchos otros más figuras del reguetón compartieron sus condolencias y mensajes de apoyo a la familia de Flow La Movie.

En el post que compartió en su cuenta oficial de Instagram J Balvin se lee, "José Ángel gracias por tu buena vibra en alta siempre!!, descansa en paz", en el mismo sentido Zion escribió, "Aún no lo creo si recién nos vimos, me sorprende cómo la vida es tan frágil, nos cuestionamos y no sabemos el por qué pasan estas cosas. Fuerza para toda la familia de José Ángel".

¿Quién era Flow La Movie?

El productor Flow La Movie de 38 años de edad fue el responsable de una enorme cantidad de éxitos urbanos que llegaron a todo el mundo como el hit "Te boté" con Bad Bunny y Ozuna.

"La jeepeta", "La bebé", "Wow Remix", entre muchos otros enormes éxitos que llegaron a ser top número uno en infinidad de listas de popularidad; además trabajó como ejecutivo e inversionista en eventos de sus amigos como Ozuna, Bryan Myers y Anuel AA, quién por cierto hace poco asustó al público ya que apareció con tanque de oxigeno tras dar un concierto en nuestro país, pero por fortuna su salud se encuentra estable.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.