Florinda Meza no participará en la bioserie de Chespirito, ¿Por qué motivo?

Florinda Meza de 71 años ha confirmado que no tendrá alguna participación en la bioserie del artista Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”. De acuerdo con la actriz, escritora y productora, el motivo por el cual no tendrá algún rol en la serie de la vida del actor y director, es porque no la invitaron.

Hace unos meses, el actor Edgar Vivar quien diera vida al “Señor Barriga” durante su participación en la comedia dramática “El Chavo del 8” a lado de Chespirito y de Florinda Meza, aseguró que la actriz y María Antonieta de las Nieves (Chilindrina), sí estarían en la próxima bioserie de Roberto Gómez Bolaños.

Esta producción biográfica está siendo rodada por Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido Chespirito. Pero ahora ha sido la misma Florinda Meza quien ha confirmado que no se le invitó a participar en la serie, por lo tanto, no aparecerá en la historia de la vida de su fallecido esposo Chespirito.

Recordemos que Florinda Meza fue esposa del actor, director, escritor y productor Roberto Gómez Bolaños desde el 2004. Tuvieron muchos años de relación y ella fue de las personas que estuvo junto a la estrella de la televisión latinoamericana hasta sus últimos días. A pesar de eso, el hijo de Chespirito no la ha contemplado para aparecer en la serie de su padre.

Florinda Meza está feliz por la próxima serie de su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños

Durante la conferencia de prensa en la presentación de la ópera “La Hija”, donde Florinda Meza tendrá participación actoral, la actriz expresó sentirse feliz por que reconozcan la gran trayectoria de su desaparecido esposo Roberto Gómez Bolaños.

“Qué bueno que honren de la gente que vale la pena y que nos representa por todo el mundo como lo hizo mi marido”, declaró Florinda Meza.

Además, la guionista y productora también mencionó que extraña mucho a su esposo y cada día lo recuerda con las fotos de él que tiene cerca. Aunque Florinda Meza explicó que no sabe nada de la serie que le harán a su fallecido esposo sí está de acuerdo en que se honre su memoria.

