Florinda Meza alerta por graves problemas de salud ¿Qué tiene?

Florinda Meza dio una entrevista con el medio “De primera mano” donde habló de los problemas de salud que está pasando actualmente, ya que tiene una serie de ronchas en su cuerpo que le preocupan, pues aún no sabe a que se debe.

La actriz encargada de dar vida a “Doña Florinda” en el Chavo del 8, dijo que desde hace días que presenta dichas marcas en la piel, que le causan preocupación, pues no sabe si es una reacción alérgica o una intoxicación.

“Estoy llena de ronchas, impresionantemente. No sé también si será algo que comí, pero no lo puedo saber hasta que me vea el médico", dijo Florinda Meza.