Florence Pugh sorprende en Instagram con drástico cambio de look

Florence Pugh está sorprendiendo en redes sociales al presentar en Instagram su radical cambio de look. Con el cabello más corto, y a juzgar por la foto, ahora oscuro, la estrella de Marvel se acerca al fin de año con nueva imagen.

"Hice algo #chopchopchop", escribió Pugh en la publicación en Instagram que le ganó halagos de sus 5.2 millones de seguidores en la plataforma social, incluidos sus compañeros en el Universo Cinematográfico de Marvel como Hailee Steinfeld.

Los comentarios de Steinfeld no son inesperados, después de todo, Florence Pugh repetirá papel de Yelena Belova en la serie de 'Hawkeye' que es protagonizada por la joven actriz y el veterano de Marvel, Jeremy Renner.

Florence quiere más "Yelenas" para Halloween

Halloween ya está aquí, y debido a que 'Black Widow' que ganó 215 millones de dólares en taquilla, no será sorpresivo ver a muchas pequeñas vestidas como Natasha Romanoff (Scarlett Johnasson) o una "viuda negra".

Sin embargo, la otra estrella de Black Widow acudió a Instagram para pedirle a fans el reconsiderar su decisión de disfraz y elegir a Yelena en su lugar, por una razón muy importante.

“Chicos, literalmente hablo de bolsillos en casi cada escena [...] les recuerdo que el chaleco tiene muchos bolsillos prácticos (para dulces) Es muy importante que entendamos lo vital que es yelena para halloween", escribó en Instagram.

¿Dónde actuo Florence Pugh?

Películas de Florence Pugh

Florence Pugh es una actriz nominada al Premio de la Academia que hizo su debut en MCU interpretando a Yelena Belova. Ha aparecido en grandes películas como Midsommar y Mujercitas

Con la excepción de Fighting With My Family, suele lucir el pelo largo y rubio, el que al parecer mantendrá en "Hawkeye" ya que el cambio de look se dio después de que terminó el rodaje ¡Te presentamos su nuevo look en La Verdad Noticias!.

