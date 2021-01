Florence Pugh podría protagonizar la cinta biográfica de Madonna/Foto: Girlboyfriend y Glamour UK

La reina del pop Madonna busca desesperadamente a la actriz "perfecta" para interpretarla en la pantalla... Y la actriz inglesa Florence Pugh podría ser la indicada.

Se dice que la actriz de Little Women, de 25 años, está codo a codo con Julia Garner, de 26 años, de Ozark, en la carrera por ganar el papel.

Madonna, de 62 años, coescribe la muy esperada película biográfica y también la dirigirá. Y en cuanto al papel principal, los fanáticos no pueden esperar a que ella decida quién será esa chica.

Una fuente le dijo al medio Sunday Mirror: “Siendo realistas, solo hay un par de personas en la ciudad que podrían desempeñar este papel".

“Los jefes que están ayudando a montar la película quieren a Florence y nadie duda de que podría ser increíble", expresó la fuente.

“Por otro lado, los fanáticos y la prensa ya han intervenido y, desde esa perspectiva, Julia es su favorita porque es casi la doble de Madonna al principio de su carrera.

“Aún así, hay serios problemas políticos y de programación en el camino para que Julia obtenga el papel. La decisión final será solo de Madonna, ya que ella está dirigiendo y es su historia", explicó el informante.

“Ella realmente solo tiene una oportunidad para hacer esto bien. Al igual que con Rocketman de Elton John, no hay margen para el error. Se está sometiendo a una gran presión para encontrar a la persona perfecta", añadió.

Madonna se encargará de la película sobre su vida

Madonna está escribiendo el guión con la guionista ganador del Oscar, Diablo Cody. Julia fue promocionada para el papel principal después de su éxito ganador de un Emmy en el drama criminal de Netflix Ozark. También protagonizó la película The Assistant.

Pero Madonna también se conectó con la nominada al Oscar Florence Pugh después de que los fanáticos señalaron el parecido entre ella y la reina del pop cuando era joven.

Florence y Julia son las dos fuertes candidatas para interpretar a la reina del pop; sin embargo, la cantante podría elegir a otra actriz para liderar su película/Foto: Mirror

Hablando sobre la película biográfica, Madonna ha dicho: “Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina… Un ser humano que intenta abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música".

“La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido viva. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", declaró la artista.

Madonna ha dirigido dos películas: el drama Filth and Wisdom de 2008 y la película biográfica WE en 2011. También ha actuado en Desperately Seeking Susan, Dick Tracy y Evita.

Otras biopics musicales están en camino. Una nueva película sobre Whitney Houston, titulada I Wanna Dance With Somebody, está en trámite, mientras que Stardust, protagonizada por Johnny Flynn, se centrará en los primeros años de la carrera de David Bowie.

¿Quién consideras que sería mejor para protagonizar la película de Madonna, Florence Pugh o Julia Garner? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

