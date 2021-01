¿Florence Pugh CASADA en secreto con estrella de "Scrubs"? ¡Está es la pista!

Florence Pugh ha provocado rumores de que se ha casado en secreto con Zach Braff después de que un amigo de la actriz hizo una publicación críptica sobre ella.

El amigo de Florence Pugh, Trevor Tuttle, un artista de efectos visuales, la llamó "FPB" en una publicación de homenaje para conmemorar su 25 cumpleaños en su cuenta de Instagram.

En su publicación, Trevor escribió: "¡Feliz cumpleaños a este brillante agitador! Tu espíritu es contagioso, tu risa hilarante. Has hecho que este año incómodo sea un poco delicioso con tus pizzas y payasadas. ¡Con mucho amor FPB!".

Trevor Tuttle podría haber revelado el romance secreto de Florence Pugh

Los usuarios de Instagram están convencidos que el FPB representa a Florence Pugh Baff, lo que sugiere que podría haberse casado con su novio de 45 años sin decírselo a nadie.

Romance de Florence Pugh enloquece las redes sociales

Los usuarios de las redes sociales entraron en un frenesí en la sección de comentarios de Trevor por su posible revelación sobre la actriz de "Mujercitas" y el actor de "Scrubs".

Uno escribió: "¿Florence Pugh Pugh BRAFF? Ella y Zach se casaron corrieron la voz". Un usuario de Twitter dijo: "¿¡¡¿QUÉ SE CASARON Florence Pugh PUGH Y ZAC ZACH BRADF?!? !!!".

La relación de un año de Zach Baff y Florence Pugh ha causado controversia gracias a su diferencia de edad de 20 años. La actriz incluso se vio obligada a defender el romance cuando fue trolleada después de publicar una foto de los dos.

Florence Pugh les dijo a sus seguidores de Instagram: "No necesito que me digan a quién debo y a quién no debo amar, y nunca en mi vida le diría a nadie a quién pueden y a quién no pueden amar".

Añadió: "Es vergonzoso, es triste y no sé cuándo se puso de moda el ciberacoso. No sé cuándo se convirtió en un sistema de puntos, no sé por qué es algo genial, y eso nunca ha sido de lo que se ha tratado mi página".

