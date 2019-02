Florence + The Machine traerá su “High As Hope Tour” a México (FOTOS)

Florence + The Machine lanzó un nuevo material de estudio titulado “High As Hope”, con el cual emprendió una gira en varias partes del mundo, pero muchos de sus fans en México se morían por volverlos a ver en tierras mexicanas y a pesar de que en 2018 no puso hacerse realidad, ahora han sorprendido con una gran noticia.

La cantante británica anunció que se presentará con su banda el 15 de junio en el Palacio de los Deportes, además de que también se presentará en el Auditorio Telmex en Guadalajara el 16 de junio y en el Auditorio Citibanamex en Monterrey el 18.

Beth Ditto, la vocalista de Gossip será la encargada de abrir los conciertos de la cantante, presentando un proyecto iniciado en 1999 que tuvo un gran auge gracias a Skins, donde apareció el single “Standing in The Way of Control”, y que se disolvió en 2016.

Cabe destacar uno de sus conciertos recientes en el Royal Festival Hall de Londres fue calificado con reseñas de 5 estrellas, pues en ese show Florence también interpretó nuevos materiales por primera vez, siendo catalogado como uno de los espectáculos más emocionantes del año por The Times.