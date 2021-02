Flor Rubio lanza dura crítica a Pepillo Origel

Pepillo Origel sigue dando de que hablar en las redes sociales y ahora ha sido la periodista y conductora Flor Rubio quien arremetió en contra de su ex compañero por haber presumido en su cuenta de Instagram que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Durante la sección Zona de Espectáculos del programa Venga La Alegría, Flor Rubio presentó una entrevista en la que Pepillo Origel pide no ser juzgado por recibir la vacuna contra la COVID-19 en Miami; acto seguido, la conductora lo llamó “soberbio, cínico y desvergonzado”.

“Ya fui, ya vine, ¿ya qué? Yo no cometí ningún delito… Me fui a vacunar. Yo creo que eso no era para que me quitaran la VISA y no me dejaran entrar al país. Yo no soy nadie para decirle a las autoridades ni a nadie. Yo te digo que ahora sí que vengo en plan de amor y paz”, declaró el conductor de Televisa en un reciente encuentro que tuvo con la prensa.

Tras presentar la entrevista en el programa, Flor Rubio no dudó en arremeter contra Pepillo Origel: “Qué bueno que reconoce que no es nadie para decirle nada a nuestras autoridades. Esta entrevista es un canto al cinismo, al abuso, a la desvergüenza, a la soberbia”.

Ricardo Casares y Horacio Villalobos, contra Pepillo Origel

El conductor Ricardo Casares apoyó a Flor Rubio y señaló que el hecho de presumirlo en redes sociales solo mostró la falta de empatía en Pepillo Origel, ya que él sabía que al hacerlo volvería a generar gran polémica entre los cibernautas, quienes aún no perdonan que se haya vacunado en otro país.

“Yo creo que se vuelve a equivocar Juan José, y es tropezar de nuevo con la misma piedra, y sí hay un grado de cinismo, es en sus redes sociales. Él ya sabía lo que había provocado con la primera foto de la primera dosis. Provocó indignación en ambos países… Y volvió a subirlo a redes sociales!”, añadió Ricardo Casares.

Por último, Flor Rubio aseguró que el turismo de vacunas no está permitido: “No hice nada’, dice Juan José Origel cuando es claro en nuestro país que no está permitido el turismo de vacunas en los Estados Unidos”.

¿Crees que Pepillo Origel hizo mal al vacunarse en Estados Unidos? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram