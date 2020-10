Flor Rubio expone "SOBERBIA" de Luisito Comunica

Luisito Comunica se ha convertido en uno de los influencers mexicanos que más suscriptores tiene en YouTube, pero esto no lo ha hecho ajeno a ser protagonista de varias polémicas, pues recordemos que hace unas semanas fue tachado de machista y además ha sido señalado en más de una ocasión por robar contenido de otros youtubers.

Y ahora ha sido señalado de ser una persona soberbia, o al menos fue lo dio a entender Flor Rubio durante la emisión del programa radiofónico de Grupo Fórmula, pues ante la audiencia dio detalles de la vez que Luisito Comunica visitó el programa ‘Venga la Alegría’.

Luisito Comunica acudió como invitado al programa de 'Venga La Alegría' en febrero pasado.

¿Luisito Comunica se portó grosero en VLA?

Las recientes declaraciones se emitieron luego de que el tiktoker Paco de Miguel fuera invitado al programa ‘VLA’, de quien se recalcó que en todo momento tuvo una actitud humilde, caso contrario a lo que ocurrió con el youtuber, quien al parecer fue grosero.

El periodista Gabriel Cuevas recordó que cuando Luisito Comunica visitó el foro de ‘Venga la Alegría’, él dejó en claro que no quería que le tomaran fotos: “No como Luisito Comunica que me contaron que cuando llegó a Azteca bueno, que decía ‘No, más fotos no, gracias’”.

Tras dichas declaraciones, fue Flor Rubio, quien trabaja en la emisión matutina de TV Azteca, quien confirmó lo relatado: “Sí, de hecho, él pidió que no se le acercaran para tomar fotografías”.

“Pero este muchacho es todo lo contrario (refiriéndose a Pako de Miguel), gente que se le acercaba, gente que atendía y creo que también es bueno decirlo, porque así como es, muy famoso en las redes, se lo gana con su carácter”, añadió la periodista.

Finalmente, Flor Rubio expresó su opinión sobre las figuras de la era digital: “No saben qué agradable experiencia, porque de pronto cuando te encuentras a celebridades que no son propiamente de los medios tradicionales las reacciones pueden ser muy diversas”.

“De pronto pareciera que minimizan lo que se hace en los medios tradicionales, pero este muchacho, yo ya me encantaba lo que hace, porque mis hijos siempre dicen eres esta que está parodiando”, finalizó la conductora de ‘Venga La Alegría’.

Fotografías: Instagram