Flor Rubio asegura que Rubí llegará a la final de 'La Academia'

Rubí podría llegar a la final de 'La Academia', asegura Flor Rubio

Rubí día a día comienza a sumar seguidores, mismos que harán todo lo posible para verla en la gran final de 'La Academia' y de ser posible coronarla como ganadora.

En esta ocasión fue la propia Flor Rubio quien aseguró que la académica puede llegar a la final y vencer a otros participantes que tengan mejor voz.

Y es que luego de que Lola Cortés se declarara "Rubilover", en redes sociales ya comienzan a especular que la famosa quinceañera podría incluso ganar el reality.

Flor Rubio se sinceró y habló sobre el fenómeno que ha sido la participación de Rubí en el reality show y sentenció que tiene todo para llegar a la final.

“La Academia” creo yo, tiene que ganarla una gran voz, no una imagen de gran popularidad, pero como va, Rubí seguramente se quedará al final", indicó.

Incluso apuntó a que aunque no tenga la mejor voz, su carisma y popularidad la pueden acercar peligrosamente al primer lugar.

“Yo sé en qué se han equivocado y no es propiamente Rubí, porque ella le echa todas las ganas. Creo que los profesores están poniéndole canciones que no van de acuerdo a ella. Poner a Rubí a cantar canciones de Rocío Dúrcal, ¿un tema como Basta ya de Jenni Rivera? (...) me parece que Rubí debe interpretar temas que le permitan mostrar un verdadero crecimiento y temas que estén en su rango vocal”, añadió.

Y tú que piensas ¿Puede Rubí llegar a la gran final y coronarse como la gran ganadora?

¿Qué canción cantará Rubí este domingo?

Se acerca la recta final de este reality show y vaya que están preparando a los alumnos para dar el cien por ciento en el escenario.

La polémica alumna Rubí tendrá el enorme reto de cantar el sábado a dueto con Nelson el tema "Adrenalina" de Wisin, Ricky Martin y JLO.

Para el domingo Rubí buscará sorprender en 'La Academia' con su interpretación de La Noche de Kenia Os, uno de los temas más esperados por los seguidores de La Kenini.

