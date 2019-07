Flor Rubio arremete contra Pepillo Origel tras una traición del pasado (VIDEO)

La conductora de TV Azteca Flor Rubio durante una entrevista que concedió en la sección "En sus batallas" reveló cuál fue la causa del pleito que hubo entre ella con el conductor de Televisa Pepillo Origel.

Recordamos que, en el año de 2016, la famosa revista de espectáculos Tv Notas filtró un video donde aseguraban que el conductor confesó que la conductora de "Venga la Alegría" tenía encuentros íntimos con sus jefes para tener más oportunidades de trabajo.

Tras darse a conocer la traición de Origel hacía su compañera, la conductora decidió interponer una demanda por difamación y daño moral; el proceso aún continúa pues así lo confirmó la conductora de TV Azteca.

"No esperas que una persona en la que tú confías te lastime profundamente... No sabes la cantidad de insultos que recibí".

La conductora reveló que los mensajes que empezó a recibir fue cuando estaba en la casa de su mamá y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo; Rubio dijo que empezó a recibir insultos y burlas de los usuarios.

"Lo convertí en una batalla, esto no es justo y esto no va a pasar y mis hijos no van a cargar con esta historia".