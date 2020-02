Flor Rubio ¿Quiere que una conductora abandone "Venga la Alegría"?

Nuevos cambios han surgido en el programa de TV Azteca "Venga la Alegría", pues desde la salida de Carlos Quirarte de la emisión del matutino, han comenzado a especular que Flor Rubio quiere que otra conductora deje el foro del proyecto de entretenimiento.

Uno de los momentos inesperados que dejó a los televidentes muy sorprendidos fue la salida de Ingrid Coronado hace algún tiempo, lo que causó una ola de críticas al programa "Venga la Alegría".

Recientemente los internautas pensaron que Vanessa Claudio regresaría a "Venga la Alegría", sin embargo, se presentó en el foro para despedirse de sus demás compañeros, pues anunció su salida de TV Azteca, tal y como lo hizo Carlos Quirarte, aunque mencionaron que Flor Rubio fue la culpable de la salida del conductor.

Aunque la salida de Carlos Quirarte en "Venga la Alegría" causó revuelo en las redes sociales, pues aseguraban que Flor Rubio fue la causante de la despedida del conductor del programa de TV Azteca.

Ahora Alex Kaffie ha vuelto a comentar sobre el destino de uno de las conductoras de "Venga la Alegría" y reveló que ahora la que se va del programa es Blanca Martínez conocida en el medio del espectáculo como "La Chicuela".

Flor Rubio y "La Chicuela ¿Habrá rivalidad?

El periodista de espectáculos mencionó que será breve en sus palabras y comentó que "La chicuela" 'le estorba para sus fines" al programa de "Venga la Alegría", pues a pesar de que no mencionó quién de las conductoras no tiene una buena relación con Martínez, han especulado que quizás Flor Rubio no la quiere en el foro de TV Azteca.

