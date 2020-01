Flor Amargo y su potente discurso después de ser tratada como delincuente por cantar en la calle

Flor Amargo habló al respecto de los hechos suscitados la tarde del viernes 10 de enero, en el cual fue tratada como delincuente y sus instrumentos musicales así como sus bocinas amplificadores fueron retenidas por personal del Ayuntamiento y la policía municipal de Guadalajara, esto debido a que había tocado en la vía pública y posteriormente hablaba con sus fans.

En el video se vea una flor amargo afectada por los hechos sucedidos horas antes de hacer el en vivo, no tardo mucho tiempo de este video para que Flor Amargo rompiera el llanto debido a los sucesos que acababa de vivir, denunció la forma en que los policías y personal del Ayuntamiento de Guadalajara, la hicieron pasar un mal momento y agradeciendo a las personas que estuvieron en el lugar y que defendieron a capa y espada a flor amargo y evitaron que se la lleven.

Flor Amargo pidió justicia para los músicos callejeros

Dentro de su poderoso discurso, que tardó aproximadamente siete minutos, dijo sentirse muy triste por la situación actual del país en el cual los artistas son vistos como delincuentes y son tratados como tal, agregó que la cultura y el arte urbano son tan importantes para la sociedad y son necesarios que deberían ser protegidos estos artistas al contrario de lo que sucede en Guadalajara.

“La verdad es que los artistas en México no tenemos trabajo, muchos artistas terminan en trabajos que no les gustan, porqué no hay puertas para el arte y llamó en general a todo el gobierno de México a todas las autoridades y que pongan cartas en el asunto, no por mí, sino por los artistas urbanos, el arte urbano es una profesión y es una noble profesión de compartir, los grandes Édith Piaf y Charles Chaplin y grandes artistas surgieron de la calle”.

“No voy a descansar hasta que el arte urbano sea considerado una profesión”,

Esta fue la potente frase que se escuchó en el video flor amargo, antes de despedirse y de agradecer a sus fans de las redes sociales que suman más de 2 millones actualmente, y que se preocuparon por el estado en el que se encontraba.

Señaló entre otras cosas en el video en donde se ve a Flor Amargo llorando, puesto también señala que los instrumentos que se llevaron y que maltrataron y que quedó grabado en video, es producto de su trabajo de más de 15 años, lo que le causó profundo dolor puesto los perdió debido a una disposición del ayuntamiento de Guadalajara en Jalisco.

