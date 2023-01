Flor Amargo responde a críticas por dedicarle canción a su clítoris

La cantante vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Flor Amargo se convertía en blanco de duras críticas y crueles burlas por compartir un video en sus redes sociales, en el cual presumía con orgullo la canción 'Chiquitita', la cual compuso en honor a su clítoris trans.

“Hola, compuse esta canción porque cada parte de mi cuerpo representa algo en mí, por ejemplo, mi clítoris es un clítoris a quien le digo ella. Esa partecita que conecta con el cosmos le compuse ‘Chiquitita’”, declaró la cantante en un video que la muestra interpretando el tema con la ayuda de un piano.

La cantante está siendo criticada por dedicarle una canción a su zona íntima.

La letra de la canción no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas en su contra. Más de uno lamentó que usara su talento musical para involucrarse en polémicas absurdas mientras que otros le recomendaron tomar terapia y así deje de hacer "desfiguros" en las redes sociales.

Flor Amargo responde a las críticas

Al clítoris se le cuida se le ama y también se le canta. #NB pic.twitter.com/uNhwox42W7 — Flor amargo (@FlorAmargo) January 17, 2023

Flor Amargo lamentó que le critiquen a ella por cantar sobre algo que otros cantantes comúnmente lo hacen: “Desgraciadamente le encanta al mundo sexualizar los órganos sexuales, les encanta cantarle a las violaciones pero cuando una mujer canta sobre su clítoris les caga, no les gusta… A fuerza tiene que ser un hombre sexualizando para que les encante”.

Por último, la cantante oaxaqueña de 36 años de edad dejó en claro que irá en contra del sistema y le seguirá cantando a su clítoris no binario: “Yo no binarie le canto a mi clítoris y le digo chiquitita, me vale, yo voy en contra del sistema… Yo no soy hombre, no voy a sexualizar, voy a darle amor a mis órganos sexuales no binaries”.

¿Cuál es el verdadero nombre de Flor Amargo?

Además de cantante, la estrella oaxaquela destaca por ser una activista por los derechos de la comunidad LGBT+.

El nombre real de Flor Amargo es Emma Mayte Carballo Hernández. Tal vez no sepas pero la cantante, compositora, arreglista, pianista y multiinstrumentista nacida el 25 de febrero de 1986 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca inició su carrera artística en 2010 y hoy en día es toda una celebridad de las redes sociales.

