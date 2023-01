Flor Amargo pierde seguidores tras declararse una persona trans no binaria

La cantante ha estado inmersa en la polémica por sus declaraciones.

Flor Amargo dio a conocer que declararse una persona trans lesbiana y no binaria ha provocado que pierda miles de seguidores en redes sociales y dañó su relación familiar. Sin embargo, ella ha dejado en claro que seguirá en su papel de activista por los derechos de la comunidad LGBT+.

“Por ser trans me dejó mi familia, por ser trans me aventaron a la orilla, por ser trans perdí miles de seguidores y lo sigo perdiendo pero no me voy a detener”, declaró la cantante oaxaqueña en un video que compartió en su cuenta de Twitter donde pide a todos los fans que respeten su ideología.

Como era de esperarse, el video de Emma Mayte Carballo Hernández, nombre real de la cantante que hace unos meses se declaró lesbiana, no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes se burlaron cruelmente de su canción pero eso es algo que a ella no le ha importado en los absoluto.

La polémica persige a Flor Amargo

La cantante ha pasado malos momentos desde que hizo público que es una persona trans no binarie.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Flor Amargo ha sido blanco de duras críticas y crueles burlas en las redes sociales durante las últimas semanas a causa de sus declaraciones sobre el género no binario, las personas trans y el lenguaje inclusivo.

Desde llorar por las críticas que recibe por defender el uso del lenguaje inclusivo hasta recurrir a la música para enseñarle a sus fans sobre el género no binario y las personas transgénero, la intérprete de ‘Tiempo’ ha estado constantemente en el ojo del huracán.

¿Quién es Flor Amargo?

Pese a las críticas y polémicas, la cantante goza de gran popularidad en las redes sociales.

Recordemos que Flor Amargo es una talentosa cantante, compositora, arreglista, pianista y multiinstrumentista nacida en Asunción Nochixtlán, Oaxaca que goza de gran popularidad dentro de las redes sociales gracias a su extravagante estilo pero que últimamente ha hecho cierto tipo de declaraciones que la convierten en blanco de duras críticas.

