Flor Amargo orgullosa, presenta a su NOVIA en redes sociales

A principios de mes del diciembre te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Flor Amargo revelaba a través de un video que compartió en su cuenta de Facebook que era homosexual, noticia que causó gran revuelo entres sus fanáticos y el público en general.

Tras salir del closet y dar un emotivo mensaje que ayude a quitar los prejuicios en las personas, Flor Amargo sorprendió a sus fans al presentar a su novia, esto a través de un video que compartió en Instagram, en el cual ambas se dejan ver muy enamoradas e interpretando una canción.

"Cantando con mi novia, para nosotras 'Siempre sale el sol' ¡Amor es amor! El amor es amor, sal del clóset. La comunidad te respalda”, escribió la cantante y compositora en la publicación, misma que ya supera los 34 mil likes en Instagram.

Flor Amargo y su novia derrochan amor

Flor Amargo, quien es conocida por los diversos percances que protagoniza en las calles de México, ha querido dejar en claro lo muy enamorada que se encuentra de Lolita, su novia y manager, pues ya no tiene pena en compartir fotos con ella, mismas que reciben el apoyo de sus fieles fanáticos.

Flor Amargo y Lolita ya no dudan en esconder su amor.

"Es mi pareja y se merece que pueda decir: ‘Amo a esta persona’. Lolita me dijo 'Flota en el mar', me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije 'Quiero liberarme’”, fueron las emotivas palabras de Flor Amargo sobre su novia.

Flor Amargo se encuentra muy feliz de poder mostrarse tal cual es en redes sociales.

En lo que respecta a su homosexualidad, la estrella del Vive Latino 2020 declaró que es importante demostrar el amor sin importar las críticas, palabras que fueron muy aplaudidas por los cibernautas: "No importa la manera en que amen y a quien amen, no importa si los demás los rechazan o critican o no te aceptan".

¿Qué te pareció la canción que compusó Flor Amargo junto a su novia? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram