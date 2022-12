Flor Amargo llora tras ser criticada por usar el lenguaje inclusivo

Fans no han dudado en darle mensajes de consuelo a la cantante oaxaqueña.

Flor Amargo se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras compartir un video en su cuenta de Instagram, en el cual aparece visiblemente afectada y a punto de romper en llanto por las duras críticas que ha recibido por hacer uso del lenguaje inclusivo.

“La gente se me ha ido encima por usar lenguaje inclusivo, ‘ese no es el lenguaje español’, ‘no existen las personas no binarias’. No existo, nunca existí para la sociedad, nunca existe, o sea, ¿me están diciendo que no existo? ¡claro que existo! Soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma”, dijo la cantante, quien dice ser rechazada por la sociedad.

Por tal motivo, la cantante anuncia ‘No Binarie’, un disco dedicado a la comunidad no binaria: “Y a todas las personas que han sufrido tanto siendo un género que quizá no quieren, no encajan pero a fuerza la sociedad te quiere hacer o eres hombre o eres mujer, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti”.

El controversial lenguaje inclusivo

El lenguaje inclusivo sigue causando controversia en redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el lenguaje inclusivo es una nueva manera de expresarse por la vía oral y escrita que pretende eliminar la discriminación por motivos de sexo, género social o identidad de género, además de que busca dejar de perpetuar los estereotipos de género.

No obstante, este lenguaje ha sido rechazado por la sociedad, quienes lo consideran absurdo e innecesario. Aunado a ello, la Real Academia de la Lengua Española lo cataloga como “ajeno a la morfología del español” e innecesario. Sin embargo, son cada vez más las personas que hacen uso de él para respetar las identidades no binarias.

¿Quién es Flor Amargo?

Pese a las críticas y polémica, la cantante oaxaqueña goza de gran popularidad en las redes sociales.

Flor Amargo, nombre con el que se le conoce a Emma Mayte Carballo Hernández dentro del mundo de la música mexicana, es una cantante, compositora, arreglista, pianista y multiinstrumentista nacida en Asunción Nochixtlán, Oaxaca que goza de gran popularidad en redes sociales gracias a su peculiar y extravagante forma de ser.

