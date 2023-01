Flor Amargo lanza canción inspirada en su clítoris, esto dice la letra

Flor Amargo, no ha parado de estar en el ojo del huracán, pues desde que se declaró como una persona trans no binarie, le comenzaron a llover miles de comentarios criticando su forma de ser, a lo que ella siempre ha constestado que existe poca comprensión hacia las personas que no se identifican como hombre o mujer.

En ese sentido, la cantante e influencer de 36 años de edad, anunció que pronto sacará un nuevo álbum, con canciones que hablan sobre el tema, pues asegura que su deseo es que la sociedad pueda abrirse y aceptar a las personas trans y demás miembros de la comunidad LGBT+.

Pero lo que más ha llamado la atención, se ha inspirado en su clítoris trans, para componer este material, y en La Verdad Noticias, te contamos todo acerca de esta polémica canción de Flor Amargo.

“Compuse esta canción porque cada parte de mi cuerpo representa algo en mí, por ejemplo, mi clítoris es un clítoris a quien le digo ella. Esa partecita que conecta con el cosmos le compuse ‘Chiquitita’”, señaló la cantautora.

“Chiquitita” lo nuevo de Flor Amargo

Tras el reciente lanzamiento, el tema ya tiene 4 mil likes y ha recibido muy buenos comentarios en redes sociales, asimismo, varios internautas, han aplaudid la forma de expresarse de Flor, pues no muchos se atreven a incluir estos temas.

“Nadie habla de eso, eres muy valiente y por eso, y mucho más, te admiro”, “Te admiro mucho Flor Amargo, eres únique” y “Me gusta como se oye la canción”, fueron algunos de los comentarios en el video.

Letra de “Chiquitita”

De acuerdo, con un pequeño adelanto que hay en internet, la letra de esta polémica canción, va de esta forma:

“Eres luz de mi vida, solo tú mi chiquitita

Desde que te conocí, me enamoré de tu sonrisa

Yo a ti, mi vida te doy mi corazón

Tú eres mi sol mi luz, mi amor mis labios de algodón, mi corazón

Yo todo de lo doy con devoción a ti mi chiquitita”

