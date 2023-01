Flor Amargo lanza canción inspirada en las lesbianas y desata controversia

La cantante oaxaqueña vuelve a ser protagonista de polémicas en las redes sociales.

El 2023 apenas inicia y Flor Amargo ya figura como una de las celebridades más controversiales del mundo de la farándula. Ahora, la cantante de origen oaxaqueño se ha convertido en blanco de duras críticas por lanzar una canción inspirada en las lesbianas.

Acompañada de la saxofonista Yudith, la ex participante de La Voz México canta a capella sobre el orgullo que siente de pertenecer al colectivo lésbico y al mismo tiempo retoma su postura sobre la comunidad no binaria. Sin embargo, ella ha usado un lenguaje muy coloquial que a más de uno deja sin palabras.

Para el género fluido y porque antes de mi transición me decían “Pinche Lesbiana” Autore: flor amargo pic.twitter.com/OvsTDP9M0y — Flor amargo (@FlorAmargo) January 6, 2023

Como era de esperarse, la canción no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas en contra de la cantante, quien en los últimos días ha perdido miles de seguidores en las redes sociales por las constantes polémicas que se ve involucrada.

¿Qué dice la nueva canción de Flor Amargo?

La cantante ha sido blanco de duras críticas por culpa de su nueva canción.

‘Pinch* Lesbiana’ habla sobre la forma en como hace frente a las críticas y lo orgullosa que está de su orientación sexual: “Soy una pinch* lesbiana y amo poder amar a quien me de la gana… Machorra, pero es un honor, usted qué le importa, amor es amor; machorra y me gusta el futbol, desde que soy niña yo les meto gol”.

Asimismo, la intérprete de ‘Tiempo’ aprovecha la ocasión para defender a la comunidad no binaria: “La ropa no me define, me visto como yo quiero, tirantes con un sombrero, mi corazón es sincero; a vece si me maquillo, soy de género fluido, las mentes conservadoras les cala lo que les digo, les duele lo que yo vivo, pues que les siga doliendo, yo a nadie le debo nada, yo soy libre como el viento”.

¿Cuántos años tiene Flor Amargo?

No se puede negar que la cantante oaxaqueña es una talentosa compositora, arreglista, pianista y multiinstrumentista.

Flor Amargo, cuyo nombre real es Emma Mayte Carballo Hernández, nació el 25 de febrero de 1986, por lo que ahora tiene 36 años de edad. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la cantante originaria de Asunción Nochixtlán, Oaxaca inició su carrera artística en 2010 y hoy en día goza de gran popularidad en las redes sociales.

