Flor Amargo explica el género no binario con la ayuda de la música

La cantante definió su identidad sexual con la ayuda de un piano.

Flor Amargo sigue dando de que hablar en las redes sociales. Ahora, la originaria de Oaxaca desató controversia en redes sociales al hacer uso de la música para enseñarle a sus miles de seguidores sobre el género no binario, comunidad a la que ella pertenece y presume con mucho orgullo.

Con ayuda de las teclas de un pequeño piano, ella explica que las personas no binarias son aquellas que no logran sentirse identificadas con el género asignado al nacer. Asimismo, invita a los demás a no dejarse definir por este detalle y vivir la vida sin importar aquello que la sociedad imponga o diga.

Explico con un piano mi género trans es decir no binarie ��️⚧️. Haz de tu vida una sonata de mil géneros. pic.twitter.com/iex2opbhON — Flor amargo (@FlorAmargo) December 19, 2022

“Explico con un piano mi género trans, es decir no binarie. Haz de tu vida una sonata de mil géneros”, es la breve frase que acompaña el controversial video que la cantante, quien tristemente ha sido tratada como delincuente por cantar en las calles, compartió en Twitter.

Flor Amargo llora tras recibir duras críticas

Una ola de críticas surgió en su contra tras defender el uso del lenguaje inclusivo.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la intérprete de ‘Mexicana Yo Soy’ compartió un video en su cuenta de Instagram, en el cual aparece a punto de romper en llanto ante las duras críticas que recibe por usar y defender el uso del lenguaje inclusivo.

“‘No existen las personas no binarias’. No existo, nunca existí para la sociedad, nunca existe, o sea, ¿me están diciendo que no existo? ¡claro que existo! Soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma”, dijo Flor Amargo, quien finalizó anunciando el lanzamiento de un disco titulado ‘No Binarie’, el cual estará dedicado a toda la comunidad no binarie.

¿Quién es Flor Amargo?

Pese a las críticas y polémica, la cantante oaxaqueña goza de gran popularidad en las redes sociales.

Emma Mayte Carballo Hernández, conocida dentro del mundo de la música mexicana como Flor Amargo, es una talentosa cantante, compositora, arreglista, pianista y multiinstrumentista que nació en Asunción Nochixtlán, Oaxaca y actualmente goza de gran popularidad en las redes sociales gracias a su peculiar y extravagante forma de ser.

