"El idioma español evoluciona para englobarnos a todes", dice Flor Amargo

Las declaraciones de la cantante han causado mucha controversia en redes sociales.

Flor Amargo sigue causando controversia con los mensajes que comparte con los cibernautas. Ahora ha asegurado que el lenguaje inclusivo es una evolución del español, lo cual provocó que se convierta en blanco de duras críticas y crueles burlas en el Internet.

“Antes el idioma español solo se usaba en masculino y evolucionó para incluir a las mujeres, hoy de nuevo evoluciona para englobarnos a TODES”, fue el controversial mensaje que compartió la cantante oaxaqueña, mismo que ya supera los 57.1 mil de alcance en Twitter.

La cantante oaxaqueña fue severamente criticada por este mensaje que compartió en Twitter.

Como era de esperarse, el tweet de Flor Amargo desató un debate entre los cibernautas y la mayoría de los comentarios se trataban de ataques en su contra por usar el lenguaje inclusivo, el cual es considerado una nueva manera de expresarse que busca dejar de perpetuar los estereotipos de género pero que no ha sido aceptada por la RAE.

Flor Amargo llora ante las críticas

Este controversial mensaje llega días después de que la ex participante de La Voz México diera a conocer entre lágrimas que ha sido severamente criticada por usar el lenguaje inclusivo y por declararse una persona del género no binario, asegurando que se ha sentido rechazada por la sociedad.

“La gente se me ha ido encima por usar lenguaje inclusivo: ‘ese no es el lenguaje español’, ‘no existen las personas no binarias’. No existo, nunca existí para la sociedad, nunca existe, o sea, ¿me están diciendo que no existo? ¡claro que existo! Soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma”, dijo Emma Mayte Carballo Hernández, nombre real de la cantante.

¿Quién es Flor Amargo?

No se puede negar que la cantante posee un gran talento para la música.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Flor Amargo es una talentosa cantante, compositora, arreglista, pianista y multiinstrumentista nacida en Asunción Nochixtlán, Oaxaca que goza de gran popularidad dentro de las redes sociales gracias a su extravagante estilo, mismo que la ha llevado a ser constante blanco de duras críticas.

